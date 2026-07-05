Omić se je opravičil, Sekulić prosi za pomoč

Slovenski košarkarji so se sklonjenih glav vrnili iz Talina, kjer so v petek doživeli pravi polom v kvalifikacijah za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto v Katarju. Izbranci selektorja Aleksandra Sekulića so namreč izgubili še drugi zaporedni medsebojni dvoboj z Estonci. Potem ko so morali novembra lani v Kopru tekmecem priznati premoč s 93:94, so tokrat klonili kar za 31 točk – 62:93! To je bil eden najhujših porazov naše reprezentance.

Na današnjem treningu pred jutrišnjo tekmo s Švedsko v Stožicah (20.00) je ob Sekuliću pred novinarje stopil tudi Alen Omić. Naturalizirani center se je v svojem imenu in celotne reprezentance opravičil slovenski javnosti ter navijačem za katastrofalno predstavo proti Estoniji. »Priznam, da sem bil po tekmi v šoku. Takšnega poraza v karieri še nisem doživel. Bili smo brez moči, čeprav nas je strokovni štab s selektorjem Sekulićem pripravil za takšen dvoboj in nas opozarjal na nevarnosti. Ta boleč poraz želimo s pomočjo navijačev popraviti proti Švedski,« je dejal Omić.

Selektor Sekulić je prevzel odgovornost za poraz z 31 točkami razlike, a je hkrati igralcem jasno povedal, da del odgovornosti nosijo tudi sami. »Estonija nas je telesno uničila. Bila je boljša na obeh koncih igrišča, ima kakovost in izkušnje, mi pa smo plačali ceno pomlajevanja reprezentance. Že večkrat smo bili v podobnem položaju, zato verjamem, da bomo proti Švedski pokazali drug obraz. Zelo pomembno je, da ti košarkarji, ki so prišli igrat za reprezentanco, začutijo podporo navijačev. Upam, da jih bo v Stožicah čim več,« si je zaželel Sekulić.

Švedi prihajajo z močno zasedbo v Stožice

Pred zadnjim krogom v skupini H nobena ekipa še nima zagotovljenega mesta v drugem delu kvalifikacij. Estonija s tremi zmagami bo gostovala pri Češki v Brnu. Če bo slednja zmagala, potem bo Slovenija skoraj obvezno potrebovala zmago za nadaljevanje kvalifikacij in šest novih tekem proti Franciji, Finski in Madžarski.

Ob vodilni Estoniji ima tri zmage v skupini tudi Slovenija, po dve pa Češka in Švedska, ki pa v Stožice prihaja precej močnejša, kot je bila novembra lani, ko jo je naša vrsta premagala z 11 točkami razlike.

V nadaljevanje kvalifikacij se bodo uvrstile po tri najboljše ekipe iz vsake štiričlanske skupine, vse pa bodo s seboj prenesle rezultate oziroma zmage iz prvega dela.

V kvalifikacijah za prejšnji svetovni prvenstvi 2019 in 2023 je Slovenija nastopila v drugem delu. Na SP na Kitajsko se ni prebila, saj je na 12 tekmah zbrala le tri zmage, na Japonsko in Filipine pa se je uvrstila s sedmimi zmagami.

Naša reprezentanca je na Fibini lestvici najvišjeuvrščena ekipa v svoji kvalifikacijski skupini H. Med evropskimi reprezentancami zaseda 9. mesto, Češka 15., Estonija 20. in Švedska 22. mesto.