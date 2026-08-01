Opozorilo iz ZDA: Dončićeva pogodba bo nižja, kot je pričakoval

Liga NBA je podpisala rekordno 76 milijard dolarjev vredno televizijsko pogodbo, njena priljubljenost raste, dvorane so polne, največji zvezdniki pa podirajo poslovne rekorde. Toda pod bleščečo površino se skriva zgodba, ki bi lahko v prihodnjih letih spremenila finančno podobo najmočnejše košarkarske lige na svetu. Težave, na katere so strokovnjaki opozarjali že več let, zdaj prihajajo na površje.

Zakaj bi lahko tudi Luka Dončić zaradi sprememb na ameriškem medijskem trgu ostal brez skoraj 40 milijonov dolarjev? Kaj pomenijo stečaji lokalnih televizijskih postaj za klube, igralce in navijače, zakaj so morali tudi aktualni prvaki čez noč prečrtati več deset milijonov prihodkov ter kako bo NBA iskala izhod iz krize? V članku razkrivamo, zakaj rekordni prihodki še zdaleč ne pomenijo rekordnih zaslužkov in zakaj bo račun za spremembe na koncu plačal skoraj vsak, ki je povezan z ligo.