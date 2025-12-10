Orlando in New York potujeta v Las Vegas

Košarkarji Orlando Magic in New York Knicks so prvi polfinalisti pokalnega tekmovanja v ligi NBA, s čimer so si priborili tudi vstopnici za finalni turnir v Las Vegasu. Orlando je s 117:108 ugnal Miami Heat, New York pa s 117:101 v gosteh Toronto Raptors.

Za Orlando, ki je igral brez poškodovanega prvega strelca Franza Wagnerja, je 37 točk dosegel Desmond Bane, pri tem pa zadel šest od devetih metov za tri točke, izkupičku pa dodal šest skokov in pet podaj. Paolo Banchero, ki se je vrnil po desetih tekmah premora zaradi poškodbe dimelj, je dodal 18 točk. Jalen Suggs je prispeval 20 točk.

»Potrebujemo takšne pomembne tekme. Smo mlada ekipa, ki želi narediti nekaj velikega, zato so ti trenutki zelo pomembni,« je po tekmi pokalnemu tekmovanju dal težo Bane. Za Miami je 21 točk dosegel Norman Powell, eno manj pa Tyler Herro.

V Torontu je Jalen Brunson dosegel 35 točk, od tega 20 v prvi četrtini, in popeljal Knicks do zanesljive zmage. Josh Hart je za osmo zmago New Yorka na zadnjih devetih tekmah dodal 21 točk, Karl-Anthony Towns pa 14 točk in 16 skokov. Pri Torontu je 31 točk dosegel Brandon Ingram.

Jalen Brunson je bil v Torontu neustavljiv. FOTO: Cole Burston/ Getty Images Via AFP

»Bili smo pripravljeni. Obramba v drugi četrtini je bila izjemna. Tekmecu smo dovolili le 13 točk in takrat naredili razliko, s katero smo odločili tekmo,« je recept do zmage pojasnil Hart.

Ekipi se bosta v polfinalu pomerili v soboto, finale je na sporedu v torek.

Vozovnico z Los Angeles Lakers si bo v noči na četrtek po srednjeevropskem času skušal priigrati tudi Luka Dončić, ki bo v domači dvorani v četrtfinalu gostil San Antonio Spurs. Ti še še vedno igrajo brez poškodovanega Victorja Wembanyame. Oklahoma City Thunder bo gostila Phoenix Suns.

Zmaga in uvrstitev na sklepni turnir za košarkarje pomeni tudi po približno 90.000 evrov denarne nagrade, zmaga v pokalu pa posameznemu košarkarju prinaša 430.000 evrov.