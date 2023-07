Osovraženi Šved prekinil molk, se pokesal in opravičil, ker je šel v Rusijo

Švedski košarkarski zvezdnik Jonas Jerebko je lani v domovini in tudi drugod dvignil obilo prahu, potem ko je konec marca, torej dober mesec po zloveščem ruskem napadu na Ukrajino, podpisal pogodbo z vodstvom moskovskega kluba CSKA. Odgovorni v švedski zvezi so ga zaradi tega izključili iz reprezentance, pokrovitelji pa so z njim prekinili sodelovanje.

Po številnih besednih napadih se je za debelo leto zavil v molk, o vsem je prvič spregovoril šele pred dnevi, ko se je javno pokesal, za kar je storil. »Rad bi se opravičil vsem Švedom. Kar sem naredil, je bilo napačno. Krivda je izključno moja," se je posul s pepelom Jerebko, prvi švedski košarkar, ki je zaigral v ligi NBA. Med letoma 2009 in 2015 je nosil dres moštva Detroit Pistons, zatem je dve sezoni prebil pri Boston Celtics, se za eno leto preselil k Utah Jazz, v sezoni 2018/19 pa je bil član kluba Golden State Warriors, s katerim se je prebil do velikega finala najmočnejše košarkarske lige na svetu.

Z moštvom Golden State Warriorsse je v sezoni 2018/19 prebil do finala lige NBA. FOTO: Kyle Terada/Usa Today Sports

V nadaljevanju je večkrat ponovil, da je bila njegova selitev v Rusijo velika napaka. »Že ko sem sklenil sodelovanje z vodstvom CSKA, sem imel določene pomisleke. Vendar pa sem odgnal dvome. Ker po svoji epizodi pri Himkiju (2019/21) dalj časa nisem igral, sem si želel čim prej vrniti na parket. Razmišljal sem le o košarki. To je bila napaka, ki jo zelo obžalujem. Če bi lahko kolo časa zavrtel nazaj, ne bi nikoli podpisal te pogodbe,« je poudaril 36-letni Šved in v isti sapi pripomnil: »Vedno sem si želel končati športno pot v reprezentanci, toda zdaj je, kar je ...«