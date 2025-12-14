Ostroge presenetile prvake lige NBA

Košarkarji moštev San Antonio Spurs in New York Knicks so finalisti pokala lige NBA. San Antonio je ob vrnitvi francoskega zvezdnika Victorja Wembanyame v polfinalu v Las Vegasu s 111:109 presenetil prvake Oklahoma City Thunder, medtem ko je New York s 132:120 premagal Orlando Magic.

Wembanyama je s klopi dosegel 22 točk in pobral še devet skokov. Ostroge so si sicer dobro porazdelile strelsko breme. Največ točk (23) je dosegel Devin Vassell, po 22 točk sta prispevala še Stephon Castle in De'Aaron Fox.

Za prvake lige NBA je Shai Gilgeous-Alexander nadaljeval niz tekem z vsaj 20 točkami, na koncu se je ustavil pri 29 (z metom 12:23 iz igre). Za tri točke je sicer zadel le en met iz sedmih poskusov. V statistiko je vpisal tudi pet izgubljenih žog. Ob najboljšem igralcu prejšnje sezone sta po 17 točk dodala Jalen Williams in Chet Holmgren.

Oklahoma je lani v pokalu izgubila v finalu, potem ko je morala priznati premoč Milwaukeeju.

Jalen Brunson (z žogo) je bil spet zelo razpoložen. FOTO: Ethan Miller/AFP

Brunson dosegel kar 40 točk

V drugem polfinalu so New York Knicks (18:7) na krilih Jalena Brunsona, ki je dosegel 40 točk, precej zanesljivo ugnali Orlando (15:11). Organizator igre New Yorka je iz igre zadel 16 od 27 poskusov in dodal še osem asistenc.

Z 29 oziroma 24 točkami sta se izkazala tudi Karl-Anthony Towns (8 skokov) in OG Anunoby, medtem ko sta pri Orlandu, ki je pogrešal poškodovanega Franza Wagnerja, največ točk dosegla Jalen Suggs (26) in Paolo Banchero (25).

Vsak igralec iz poražene ekipe je za tolažbo prejel slabih 88.000 evrov, finalisti pa so si zagotovili najmanj 175 tisočakov. Košarkarji zmagovite ekipe bodo v žep pospravili okoli 438.000 evrov.

V pokalnem tekmovanju lige NBA bo tako v tretji izdaji osvojila lovoriko še tretja različna ekipa. Po Los Angeles Lakers (2023) in Milwaukee Bucks (2024) si bosta tokrat v meki igralništva stali nasproti zasedbi San Antonia in New Yorka.

Finale ne bo štel za redni del tekmovanja.