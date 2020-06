Panathinaikos naprodaj za 25 milijonov evrov

Atene – Dimitris Giannakopoulos, muhasti lastnik košarkarskega moštva Panathinaikos iz Aten, je že večkrat zašel v žolčne prepire z vodstvoma evrolige in grške nacionalne zveze, danes pa je šel še korak dlje. Sporočil je, da zapušča velikana evropske košarke in da je klub naprodaj za 25 milijonov evrov.



»Od tega trenutka naprej se lahko oglasijo morebitni kupci. Finančni strokovnjaki me sicer opozarjajo, da je klub vreden vsaj 75 milijonov evrov, toda ostajam pri številki, kar sem jo v zmoti uporabil lani jeseni. Torej pri 25 milijonih. Panathinaikos zapuščam po štirih zaporednih naslovih grškega prvaka v zadnjih štirih letih in z dvignjeno glavo. Svoje poslanstvo sem dokončal in moja odločitev je dokončna,« je na novinarski konferenci potrdil 46-letni poslovnež na področju farmacije, edini sin Pavlosa Giannakopoulosa, ki je z bratom Thanasisom vodil Panathinaikos v letih 1987-2012. Odkar sta oba umrla v minulih dveh letih, je klubska usoda docela v rokah Dimitrisa, ki ni pretirano naklonjen diplomaciji.

Evroliga je črna luknja

Pogosta tarča njegovih izbruhov je bil predsednik evrolige Jordi Bertomeu, za katerega zdaj pravi: »Njegova evroliga je črna luknja. Klubi ne vedo, koliko denarja kroži in kdo ga prejema. Zdaj je tekmovanje doseglo dno po zaslugi Bertomeuja, zato upam, da ga bo spodrinila Fibina liga prvakov. V zadnjih tednih sem slišal ocene raznih klubov, da si ne znajo zamisliti evrolige brez Panathinaikosa. Naj to povedo Bertomeuju,« je ogorčen Dimitris Giannakopoulos, očitno kmalu nekdanji lastnik šestkratnega klubskega prvaka stare celine v letih 1996, 2000, 2002, 2007, 2009 in 2011.