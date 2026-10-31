Papež med košarkarskima rivaloma: Leon ne izbira strani, Prevost pa …

V avdienčni dvorani Pavla VI. v Vatikanu so se skozi leta zvrstili predsedniki držav, kraljeve družine in številni romarji. V soboto pa je papež Leon XIV. sprejel nekoliko drugačne goste – košarkarje svoje nekdanje univerze in njihove velike tekmece.

Prvi ameriški papež je pred približno 7000 igralci, gosti in navijači pozdravil moško in žensko ekipo Villanove, na kateri je leta 1977 diplomiral, ter njihove tekmece z univerze Notre Dame.

Leon XIV., rojen kot Robert Prevost, je odraščal na jugu Chicaga, kjer ima Notre Dame tradicionalno veliko navijačev.

»Ko sem odraščal na jugu Chicaga, smo pogosto poslušali: 'Go Irish.' Toda kot vsi veste, je Prevost diplomiral na Villanovi,« je dejal.

Nato je poskrbel za smeh v dvorani.

»Papež ne izbira strani. Prevost ima drugačno mnenje, ampak danes tega ne bomo razkrivali,« je dodal ob glasnem odobravanju občinstva.

Odgovor bo padel na parketu

Villanova Wildcats in Notre Dame Fighting Irish bodo športno rivalstvo nadaljevali v nedeljo, ko se bodo njihove moške in ženske ekipe pomerile v rimskem Palazzo dello Sport.

Dvoboja v okviru dogodka Eternal City Tip-Off bosta hkrati odprla novo sezono ameriške univerzitetne košarke.

Papež je ob bolj sproščenih besedah opozoril tudi na resnejšo plat športnega rivalstva. Navijačem je dejal, da je povsem naravno strastno podpirati svojo ekipo, toda tekmeci zaradi tega še niso sovražniki.