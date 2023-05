Partizan preživel dramo v Podgorici

Košarkarji Partizana so izsilili odločilno tekmo četrtfinala lige Aba proti Studentskemu centru. V Podgorici so zmagali z 81:79, potem ko so zaostajali večino tekme v dvorani Morača. Nasprotnik Cedevite Olimpije v polfinalu bo znan v ponedeljek, 22. maja, ko bo v Beogradu tretja tekma.

Drugi polfinale med Crveno zvezdo in Budućnostjo se je že začel. Beograjčani so dobili prvo tekmo s 93:55 in si lahko finale, ki se igra na tri zmage, zagotovijo že 23. maja.

Partizan, ki je uvodno tekmo pred domačimi igralci izgubil za točko, si je danes zmago zagotovil šest sekund pred koncem s trojko Jamesa Nunnallyja, največ točk za Beograjčane pa je prispeval Dante Exum (24).