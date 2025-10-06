Partizan ujel mladega kapitalca, ki zna šokirati tudi zunaj igrišča

V nadaljevanju preberite:

Finski čudežni deček Miikka Muurinen je bil veliko odkritje nedavnega evropskega prvenstva v košarki. Kljub rosnim 18 letom se je na parketu pogumno postavil po robu uveljavljenim velikanom, kot sta Srb Nikola Jokić in Grk Giannis Antetokounmpo, večkrat spektakularno zabil žogo v koš in za svojo višino (211 centimetrov) dobro zadeval tudi trojke.

S svojim neustrašnim pristopom je »volčjemu krdelu« (Susijengi), kakor na Finskem pravijo svoji košarkarski reprezentanci, s klopi prinašal dodatno energijo in prispeval pomemben delež k zgodovinskemu četrtemu mestu Suomijev. Nič čudnega, da so ga na koncu razglasili za najboljšega mladega igralca letošnjega eurobasketa.

Kakor je Muurinen nepredvidljiv med tekmami, na katerih kljub mladosti že pošteno jezi izkušenejše nasprotnike in jim s svojimi potezami povzroča sive lase, zna šokirati tudi zunaj igrišča ...