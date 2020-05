Patrick Ewing že v domači oskrbi

Ljubljana - Nekdanji zvezdnik NBA Patrick Ewing, ki je pred dnevi razkril, da je okužen z novim koronavirusom, je že zapustil bolnišnico. Njegov sin je tvitnil, da se oče, v osemdesetih in devetdesetih letih eden od najboljših košarkarjev, ki je igral na položaju centra, počuti dobro in da bo do nadaljnjega v domači oskrbi.



»Oče je doma in okreva. Spremljali bomo simptome in se ravnali po smernicah, ki so nam jih dali zdravniki. Hvala vsem za spodbudna sporočila in ostanite zdravi,« je zapisal Patrick Ewing mlajši.



Sedeminpetdesetletni nekdanji član New Yorka je trenutno trener univerzitetne ekipe Georgetown. »Vse bo v redu. Skupaj bomo zmagali,« je sporočil član Hiše slavnih lige NBA in se zahvalil zdravniškemu osebju, ki je skrbelo zanj.