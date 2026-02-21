Pau Gasol ima zanimivo novo službo, ga zanima mesto predsednika?

Športniki in športnice bodo imeli v izvršnem odboru olimpijskih iger v Los Angelesu 2028 slovitega predstavnika. Za to mesto je bil izvoljen nekdanji odlični košarkar Pau Gasol, ki je nastopil na kar petih olimpijskih igrah, v ligi NBA pa je prav v Los Angelesu osvojil naslov prvaka.

Njegov dres s številko 16 visi pod stropom dvorane Crypto.com, v kateri zdaj blesti Luka Dončić, na OI čez dve leti pa bo dvorana gostila tekme gimnastike in boksa. Leta 2023 je bil sprejet v košarkarsko hišo slavnih. »To je zame velik trenutek in velika odgovornost, ki jo z veseljem sprejemam,« je dejal Gasol, ki je bil v izvršni odbor izvoljen na zasedanju športnikov ob boku iger v Milanu in Cortini.

Mesto predstavnika športnikov v IOC je dobro izložbeno okno za naskok na predsedniško mesto. FOTO: Darren Yamashita/Reuters

Postal je prvi moški športnik po 14 letih, ki bo opravljal to vlogo. Na položaju sledi nizu hokejistk, med njimi Emmi Terho in Angeli Ruggiero. V tem obdobju je bila na izvršnem odboru kot predstavnica športnikov tudi Kirsty Coventry, ki je bila marca 2025 izvoljena za prvo predsednico mednarodnega olimpijskega komiteja.

Gasola se v zadnjem obdobju omenja tudi kot možnega komisarja evropske podružnice lige NBA, ki naj bi zaživela čez dve leti. Vlogo predstavnika v izvršnem odboru bo opravljal do začetka OI 2028.