Pelinka: Z Dončićem smo soustvarjalci, a jaz nosim odgovornost

Večina ekip v ligi NBA ima danes na sporedu tako imenovani medijski dan, ko so igralci predstavnikom medijev na voljo za pogovore. To velja tudi za Los Angeles Lakers slovenskega zvezdnika Luke Dončića, ki bodo vrata odprli ob 20. uri. Že pred uradnim terminom pa je generalni direktor moštva Rob Pelinka spregovoril o poletnih načrtih in sodelovanju z Ljubljančanom.

»Luka je bil neverjeten,« je Pelinka povedal za ESPN LA. »Imam občutek, da smo skupaj z njim soustvarjalci. To je v veliki meri zato, ker je zelo ustvarjalen košarkarski um, na koncu pa sem jaz tisti, ki nosi odgovornost za odločitve glede sestave ekipe.« Obenem je izpostavil, da si je želel Dončić sodelovati pri sprejemanju odločitev.

»Luka je zelo jasen: "Želim, da opravljate svoje delo. Ne želim biti generalni direktor. Ne želim biti glavni trener. JJ, ti si trener. Rob, ti si generalni direktor in predsednik. Opravljajte svoje delo. Vendar lahko sodelujemo. Izmenjajmo ideje. Preučimo prednosti in slabosti ter upoštevajmo vse vidike morebitne odločitve, preden jo sprejmemo.",« je dejal.

V torek bodo ekipe začele s pripravljalnimi tabori, prvo prijateljsko tekmo pa bodo Jezerniki odigrali 6. oktobra proti Sacramento Kings. Pelinka je v pogovoru še dodal, da se Dončić veseli igranja s spremenjeno zasedbo. »Bil je pozoren. Je izjemen. Mislim, da je res navdušen nad to ekipo, in mislim, da smo to lahko videli v nekaterih izsekih in posnetkih, ki smo jih videli z Lukovega mini tabora v Sloveniji,« je pojasnil. Jezerniki so pripeljali izvrstnega centra Walkerja Kesslerja, podaljšali pogodbo z Austinom Reavesom in pripeljali še okrepitve, kot so Collin Sexton, Sandro Mamukelashvili, Quentin Grimes in Ziaire Williams, ekipo pa je zapustil LeBron James.