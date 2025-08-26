Pet povsem različnih ovir na poti do osmine finala

Evropsko prvenstvo v košarki se bo za slovensko izbrano vrsto začelo 28. avgusta, ko se bo v Katovicah srečala z reprezentanco Poljske. V skupini D bodo še Francija, Belgija, Islandija in Izrael, na stavnicah pa to Slovenijo postavlja na drugo mesto po kakovosti. Četrtega septembra bo na sporedu zadnje srečanje, po tekmi z Izraelom pa bomo, vsaj tako upamo, že nepričakovano zrli proti osmini finala. Katere ekipe v skupini D bodo najtrši oreh in kje se ne pričakuje nič drugega kot slovenska zmaga?