Peter Vilfan: Kar gledamo na evropskem prvenstvu, je čista katastrofa

Slovenska košarkarska reprezentanca je izgubila prvo tekmo na evropskem prvenstvu. S končnih 105:95 so bili kljub odlični igri Luke Dončića boljši Poljaki, ki so še drugič zapored na prvenstvu stare celine utišali slovensko javnost. No, po tekmi je bilo precej glasno, saj smo lahko slišali veliko kritik glede igre naše izbrane vrste. Kot ponavadi je bil med glasnejšimi nekdanji izvrstni košarkar Peter Vilfan, ki je v studiu televizije Šport TV tekmo označil za »čisto katastrofo, v drugi in tretji četrtini pa nadkatastrofo«.

V tretji četrtini so Poljaki dali kar 33 točk, spet pa je, tako kot pred tremi leti, proti Sloveniji izvrstno igral Mateusz Ponitka, ki je dal 23 točk, s tridesetimi je bil najboljši poljski strelec Jordan Loyd. Luka Dončić je igral dobro, zbral je 34 točk, navduševal je tudi v obrambi, a sam se ni mogel zoperstaviti ekipi, ki je očitno rak rana naše reprezentance.

Vilfan je bil razočaran nad igro, ki so jo prikazali slovenski košarkarji. Te so, pravi, popustili v drugem polčasu: »Na začetku tekme sem bil pozitiven. Tudi ob polčasu sem še bil. Iskreno, zdaj pa nimam več niti želje, volje ali energije, da bi bil še naprej. Kar zdaj gledamo na tem evropskem prvenstvu, je čista katastrofa. Kar smo videli v tretji četrtini, pa je bila nadkatastrofa. Spet smo na veliko tekmovanje prišli popolnoma taktično nepripravljeni,« je bil kritičen svetovni prvak z jugoslovansko reprezentanco leta 1978.

Luka Dončić je igral izvrstno, a tudi Mateusz Ponitka je bil proti Sloveniji znova zelo dober. FOTO: Reuters

Nekdanji trener in športni komentator je v studiu televizije Šport TV povedal, da naši igralci niso zmožni improvizacije, optimističen ni niti pred tekmo s Francijo: »Vrhunske improvizacije v tej ekipi je sposoben samo Dončić, ostalim pa je treba zelo jasno povedati in narisati, kako igrati in kakšne so njihove vloge. To je treba udejanjiti na treningu. Ko to usvojijo, jim priključiš Luko in ta ekipa potem lahko premaga marsikoga. Na ta način bomo težko koga premagali. Te slabše ekipe v skupini že, od resnih pa izjemno izjemno težko,« je bil kot vedno brez dlake na jeziku Vilfan.

Selektor slovenske reprezentance Aleksander Sekulić po tekmi ni bil preveč kritičen do svoje ekipe: »Za nami je težka tekma pred polno dvorano domačih navijačev in tekmecem, ki je igral nad pričakovanji oziroma svojimi zmožnostmi. Igralcem nimam česa zameriti, saj so se borili, pustili so srce na igrišču, a to danes ni bilo dovolj za zmago,« je povedal slovenski strateg.

Vilfan se z njim ne strinja: »Še enkrat si bom pogledal to tekmo proti Poljski. Posebej pozoren bom na slovensko klop, ali je Sekulič bil na tej tekmi ali ne. Kar je povedal, nima nobene zveze z realnostjo in dogajanjem na tekmi,« še pravi.

Slovenijo v soboto ob 17.00 čaka obračun s favorizirano Francijo, ki tudi letos s pomlajeno ekipo spada med prve favorite za medaljo.