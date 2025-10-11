Lahko govorijo, kar hočejo, mladi niso dobili priložnosti

V nadaljevanju preberite:

Šport povezuje in združuje. To je konec septembra potrdil tudi Mundial prijateljstva, kjer so Črnogorci na enem mestu zbrali skoraj 400 z območja nekdanje skupne države ter spisali novo hvalnico preteklim športnim časom. To pot predvsem košarki. Del te zgodbe, del svetle košarkarske preteklosti, je bil tudi danes 68-letni Peter Vilfan – televizijski komentator in košarkarski delavec, včasih pa as, ki je leta 1978 z Jugoslavijo postal svetovni prvak. Vilfan je tod spoštovan in cenjen, ne nazadnje je prišel na oder ob predstavitvi legend na trgu v starem delu Ulcinja kot drugi med vabljeni, takoj za Draganom Kićanovićem.

