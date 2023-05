Philadelphia in Denver povedla v konferenčnih polfinalih NBA

Košarkarji Philadelphia 76ers so prišli do odličnega izhodišča v polfinalu vzhodne konference severnoameriške lige NBA. V boju na štiri zmage so zanesljivo dobili peto tekmo v gosteh pri Boston Celtics s 115:103 in povedli s 3:2. Na zahodu so si prednost 3:2 priigrali Denver Nuggets, za katere je Slovenec Vlatko Čančar tokrat odigral dve minuti.

Kamerunski zvezdnik Joel Embiid se je izkazal v dvorani TD Garden s 33 točkami, sedmimi skoki in štirimi blokadami, a ga je tokrat skoraj zasenčil izkupiček soigralca. Tyrese Maxey je dosegel 30 točk, od tega šest trojk. James Harden pa je tekmo končal s 17 točkami, z desetimi podajami in osmimi skoki.

»Ni še konec. Dobiti moramo še eno tekmo,« je po pomembni zmagi dejal Embiid: »Vsi v ekipi, vsi moramo pokazati še eno takšno predstavo. Kar nam je uspelo nocoj, je lažje reči kot narediti. Ampak to moramo ponoviti.«

Pri Keltih, ki so v zadnji četrtini zaostajali tudi za 21 točk, je bil prvi strelec Jayson Tatum, ki je zbral 36 točk (11-27), a je imel tokrat premalo pomoči pri soigralcih. Jaylen Brown je zbral 24 točk.

»Če se niste pripravljeni umazati, če niste pripravljeni izkrvaveti, če niste pripravljeni nečesa zlomiti ... potem ne bi smeli biti na tem igrišču,« je po razočaranju dejal košarkar Bostona Marcus Smart: »Ker za to gre v končnici.«

Ekipa okoli najkoristnejšega košarkarja (MVP) rednega dela Embiida zdaj potrebuje le še eno zmago za uvrstitev v finale vzhoda. Naslednja tekma bo v noči na petek po srednjeevropskem času v Philadelphii.

Medtem pa na zahodu v dvoboju s Phoenix Suns bolje kaže Denverju, ki je doma v Arizoni v dvorani Ball Arena zmagal na peti tekmi s 118:102 in v boju na štiri zmage povedel s 3:2.

Prvi zvezdnik zlatih zrn je bil tudi tokrat Srb Nikola Jokić z 29 točkami, izkazal pa se je tudi igralec s klopi Bruce Brown, ki je k zmagi dodal 25 točk.

Michael Porter ml. in Jamal Murray sta zbrala vsak po 19 točk, na parket pa je tokrat za kratko stopil tudi Čančar, ki je v statistiko vpisal en skok, zgrešil pa je po en met za dve in za tri točke.

Šesta tekma bo v noči na petek v Phoenixu.