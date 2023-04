Philadelphia in Sacramento povedla z 2:0 v zmagah

Ekipa Philadelphia 76ers je v prvem krogu končnice severnoameriške košarkarske lige NBA doma še drugič v nizu premagala Brooklyn Nets, bilo je 96:84, ter na vzhodnem delu lige vodi z 2:0 v zmagah. Na zahodu so Sacramento Kings s 114:106 premagali branilce naslova Golden State Warriors in jih tudi le še dve zmagi ločita od napredovanja.

Tyrese Maxey je s 33 točkami vodil Philadelphio do druge zmage, kandidata za najkoristnejšega igralca rednega dela Joela Embiida pa so tekmeci ves čas podvajali v obrambi, a je dosegel 20 točk, tako kot tudi Tobias Harris.

Ta je imel še 12 skokov, Embiid je dodal 19 skokov, sedem podaj in tri blokade. Maxey je zadel šest trojk in je s 15 točkami domače v prvem polčasu obdržal v igri.

»Veliko ljudi misli, da predvsem rad mečem na koš. Nimajo prav. Predvsem rad zmagujem. Danes nismo igrali dobro, a smo v drugem polčasu vendarle ugotovili, kako bomo prišli do uspeha,« je nastop strnil Embiid.

»Embiid je odigral zrelo, pomagal je soigralcem. Poleg tega smo se na to tudi pripravljali pred dvobojem,« pa je povedal trener zmagovalcev Doc Rivers.

Domači so v drugi četrtini že povedli za deset točk, a so nato na odmor ob polčasu s petimi točkami naskoka odšli gostje. Po izenačenju na 55. točki so tretjo četrtino domači dobili za deset točk, četrto pa s sedmimi točkami prednosti in odločili dvoboj.

Tretjega bodo v noči na petek po slovenskem času v New Yorku gostili Nets, za katere je tokrat Cam Johnson zadel 28 točk.

Tudi Warriors bodo gostitelji tretje tekme, potem ko so se znašli v zaostanku z 0:2 v dvobojih. Po treh naslovih v letih 1947, 1956 in 1975 so v zadnjih sedmih letih nanizali štiri (2015, 2017, 2018 in 2022), a videti je, da tokrat ne bodo osvojili dveh zaporednih.

Philadelphia, ki je naslove osvojila leta 1955, 1967 in 1983, je na drugi tekmi še drugič zmagala in kot prva ekipa proti bojevnikom povedla z 2:0 v končnici v obdobju izjemnega Stephena Curryja.

Ta je tudi tokrat vodil bojevnike v napadu in bil z 28 točkami tudi prvi strelec tekme, a je zadel le tri od 13 metov za tri točke. Poleg tega so Warriors izgubili 22 žog.

Odločila je druga četrtina, ki so jo domači dobili z 41:29 in tekmecem nato ni uspelo priti do dokončnega preobrata, čeprav so v zaključku zapretili. De'Aaron Fox je s trojko kralje nato povedel v vodstvo s 107:101 dve minuti in 17 sekund pred koncem in odtlej so imeli domači tekmo dokončno pod nadzorom.

Za Sacramento je Fox ob devetih podajah zadel 24 točk, toliko jih je ob devetih skokih vpisal tudi Domantas Sabonis. Nad slednjim je z naletom v prsi grobo osebno napako napravil Draymond Green in bil sedem minut pred koncem izključen. Do takrat je zbral osem točk, imel je še pet podaj in štiri skoke.