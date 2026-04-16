Košarka

Philadelphia uspešna v dodatnih kvalifikacijah, naslednja ovira Boston

Za floridsko zasedbo Magic še ni vse izgubljeno. V petek si lahko proti Charlotte Hornets zagotovijo zadnje mesto v končnici.
Vodilna sila 76ers je bil z 31 točkami Tyrese Maxey. FOTO: Bill Streicher/Reuters Connect
L. Š., STA
16. 4. 2026 | 08:13
2:44
Košarkarji Philadelphia 76ers so v dodatnih kvalifikacijah za popolnitev mest v končnici severnoameriške lige NBA premagali Orlando Magic s 109:97 in si podaljšali sezono. V prvem krogu končnice lige NBA se bodo pomerili z Boston Celtics.

Tyrese Maxey je dosegel 31 točk, pet igralcev Philadelphie pa je doseglo dvomestno število točk.

Novinec VJ Edgecombe je dodal 19 točk in 11 skokov, Andre Drummond pa je vstopil s klopi in dosegel 14 točk, deset skokov, tri ukradene žoge in tri blokade.

V končnico še zmeraj brez Dončića, kakšen je plan?

Zmaga Philadelphie na dodatnem turnirju play-in, ki ga moštva, ki so bila po koncu rednega dela sezone razporejena od sedmega do desetega mesta v vsaki od konferenc, pomeni, da so si Sixers zagotovili sedmo mesto v vzhodni konferenci.

Philadelphio v prvem krogu končnice tako čaka druga najboljša ekipa rednega dela sezone iz Bostona. Ekipe, razporejene od prvega do šestega mesta v vsaki od konferenc, so se neposredno uvrstile naprej.

Za floridsko zasedbo Magic še ni vse izgubljeno. Orlando, ki ga je vodil Desmond Bane s 34 točkami, bo imel v petek zadnjo priložnost, da osvoji osmo mesto na vzhodu, ko bo gostil Charlotte Hornets. Ti so so v torek po podaljšku s 127:126 izločili Miami Heat.

Nagrada za zmagovalca petkove tekme bo dvoboj prvega kroga končnice proti Detroitu, prvemu nosilcu vzhoda.

Golden State na krilih Curryja ostaja v igri 

V zahodnem delu dodatnih kvalifikacij so Golden State Warriors iz bojev za končnico izločili Los Angeles Clippers s 126:121. Clippers so končali na desetem mestu razpredelnice zahoda.

Bojevniki, deveta ekipa po rednem delu, so se uvrstili naprej in se bodo v petek pomerili s Phoenixom, zmagovalec pa se bo v prvem krogu končnice pomeril z branilko naslova Oklahomo.

Stephen Curry je 27 od 35 točk dosegel v drugem polčasu, Al Horford je zadel štiri trojke za preobrat Golden Stata v zadnji četrtini. 

Novice  |  Slovenija
Podkast

Rok Lampe: Imenovanje Stevanovića je poraz za desnico

Sova, katere naloga je zaščititi suverenost države pred tujimi vplivi, je ugotovila, da je šlo za tuji vpliv, in tega ne moremo kar pomesti pod preprogo.
Uroš Esih 15. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Madžarska

Grda ločitev Pétra Magyarja in Judit Varga

On jo je na skrivaj snemal (in potem objavil) njun pogovor, ona pa ga je obtožila fizičnega in verbalnega nasilja.
14. 4. 2026 | 12:00
Preberite več
Mnenja  |  Gostujoče pero
Gostujoče pero

Ko »prvi vaterpolist v državi« z vrsto manevrov priplava do funkcije

Ob tokratnih rezultatih državnozborskih volitev v Sloveniji ima figura vaterpolista precej manj posrečeno vlogo.
15. 4. 2026 | 12:32
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Obtožba

Narkodilerje vodil svetovni prvak, med njimi tudi Slovenec

Marko Benzon z vzdevkom Čimpi je bil domnevno kolovodja kriminalcev.
Boštjan Celec 15. 4. 2026 | 08:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Projekt VirtuaLearn

Ko telo miruje, moč izginja – in možgani pozabljajo

Projekt VirtuaLearn raziskuje pomembnost gibanja za usklajeno delovanje mišic in živčnega sistema.
Maja Južnič Sotlar 16. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Ženski boks

Gradnja trdnih temeljev za prihodnje uspehe v boksu

Ema Kozin in njena menedžerka Katja Fašink se spopadata z dilemo, ali še naprej tekmovati pod slovensko zastavo ali poiskati priložnost v tujini.
Miha Šimnovec, Marjana Kristan Fazarinc 16. 4. 2026 | 05:50
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Intervju

Meritve bodo jasen alarm kakovosti zraka v zaprtih prostorih

V Sloveniji se premalo zavedamo pomena kakovosti zraka v zaprtih prostorih. S projektom Slovenija, zadihaj želijo v Lunos Slovenija spodbuditi tudi odločevalce.
Milka Bizovičar 11. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Bruno Glaser

Med jedrsko energijo, plinom in baterijami: strategija GEN

Transportna študija je pokazala, da bo treba v projektu Jek 2 popraviti stranske ceste od Kopra do Krškega.
Borut Tavčar 11. 4. 2026 | 05:00
Preberite več

končnicakošarkaGolden State WarriorsLuka Dončić76ersNBAplay-in

Magazin  |  Zanimivosti
ZDRAVSTVO

Zakaj slovenski fantki z Duchennovo distrofijo ne dobijo zdravila, če obstaja

Uradniki, ki odločajo na podlagi dokumentacije, ne vidijo družin, pravi pediatrinja Tanja Loboda.
Nika Vistoropski 16. 4. 2026 | 09:30
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Ljubljanska borza

Telekom predlaga šestino višjo dividendo kot lani

Telekomunikacijski operater delničarjem predlaga izplačilo 4,6 evra bruto dividende na delnico.
Karel Lipnik 16. 4. 2026 | 09:02
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Je legendarni Ferrero določal, kje se ne smejo prodajati določeni izdelki?

Evropska komisija je v okviru protimonopolne preiskave izvedla nenapovedane racije v pisarnah italijanskega slaščičarskega velikana.
16. 4. 2026 | 08:56
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Liga prvakov

Madridčani po porazu izgubili živce, na Vinčića letele psovke, Guler izključen

V prepričanju, da so izgubili zaradi sodniške odločitve, so igralci Reala takoj po tekmi obkolili Slavka Vinčića in ga verbalno napadli.
Luka Škoda 16. 4. 2026 | 08:40
Preberite več
