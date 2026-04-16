Philadelphia uspešna v dodatnih kvalifikacijah, naslednja ovira Boston

Košarkarji Philadelphia 76ers so v dodatnih kvalifikacijah za popolnitev mest v končnici severnoameriške lige NBA premagali Orlando Magic s 109:97 in si podaljšali sezono. V prvem krogu končnice lige NBA se bodo pomerili z Boston Celtics.

Tyrese Maxey je dosegel 31 točk, pet igralcev Philadelphie pa je doseglo dvomestno število točk.

Novinec VJ Edgecombe je dodal 19 točk in 11 skokov, Andre Drummond pa je vstopil s klopi in dosegel 14 točk, deset skokov, tri ukradene žoge in tri blokade.

Zmaga Philadelphie na dodatnem turnirju play-in, ki ga moštva, ki so bila po koncu rednega dela sezone razporejena od sedmega do desetega mesta v vsaki od konferenc, pomeni, da so si Sixers zagotovili sedmo mesto v vzhodni konferenci.

Philadelphio v prvem krogu končnice tako čaka druga najboljša ekipa rednega dela sezone iz Bostona. Ekipe, razporejene od prvega do šestega mesta v vsaki od konferenc, so se neposredno uvrstile naprej.

Za floridsko zasedbo Magic še ni vse izgubljeno. Orlando, ki ga je vodil Desmond Bane s 34 točkami, bo imel v petek zadnjo priložnost, da osvoji osmo mesto na vzhodu, ko bo gostil Charlotte Hornets. Ti so so v torek po podaljšku s 127:126 izločili Miami Heat.

Nagrada za zmagovalca petkove tekme bo dvoboj prvega kroga končnice proti Detroitu, prvemu nosilcu vzhoda.

Golden State na krilih Curryja ostaja v igri

V zahodnem delu dodatnih kvalifikacij so Golden State Warriors iz bojev za končnico izločili Los Angeles Clippers s 126:121. Clippers so končali na desetem mestu razpredelnice zahoda.

Bojevniki, deveta ekipa po rednem delu, so se uvrstili naprej in se bodo v petek pomerili s Phoenixom, zmagovalec pa se bo v prvem krogu končnice pomeril z branilko naslova Oklahomo.

Stephen Curry je 27 od 35 točk dosegel v drugem polčasu, Al Horford je zadel štiri trojke za preobrat Golden Stata v zadnji četrtini.