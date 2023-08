Pierre de Coubertin bi bil ponosen nanje, rod Luke Dončića ni

V nadaljevanju preberite:

Dobro se spomnimo razprav po zmagoslavju slovenske košarkarske reprezentance na evropskem prvenstvu 2017. Prevladovalo je ugibanje, kolikšno nagrado ji je mednarodna zveza FIBA namenila za zgodovinski podvig, odgovor pa je bil kratek in preprost: zgolj prijazne čestitke in topel stisk rok funkcionarjev. Če bi bili Goran Dragić, Luka Dončić in zlati soborci nogometaši, bi nacionalni panožni takrat prinesli vsaj 27 milijonov evrov, sebi pa zelo lep delež. Se je pred letošnjim svetovnim prvenstvom kaj spremenilo?

Novosti še zdaleč niso revolucionarne, lahko bi rekli zgolj kozmetične in bolj v olimpijskem duhu barona Pierra de Coubertina iz leta 1896 kot v skladu s tokovi v sodobnem športu. Predsednik Košarkarske zveze Slovenije Matej Erjavec je pred dnevi priznal, da bo na letošnjem SP vseh 32 reprezentanc dobilo honorar za udeležbo po načelu vsem enako. Koliko? Okostenela FIBA se je nekoliko bolj zganila na klubski ravni, sicer pa krepko zaostaja tudi za odbojko. Koliko šele za nogometaši in nogometašicami. Ob tej razpravi se neizogibno spomnimo na Marka Cubana, mecena košarkarjev Dallasa. Zakaj? Luka Dončić in drugi slovenski asi radi poudarjajo, da je zanje čast igrati za reprezentanco, toda prej ali slej bodo prišel rod košarkarjev, ki bo zahteval ne le nagrade, temveč tudi plačilo.