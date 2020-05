Pilot v helikopterju je bil čist

V Staples Centru v Los Angelesu so se navijači poklonili spominu na Kobeja Bryanta ib njegovo hčerko Gianno. FOTO: Reuters

Našli le ritalin

V telesu pilota helikopterja, na katerem je bil v času nesreče tudi nekdanji košarkarski zvezdnik, niso našli sledi drog ali alkohola. Tako je pokazalo poročilo obdukcije.Petdesetletnije upravljal plovilo, v katerem je ob nesreči v Kaliforniji umrlo osem ljudi, med njimi tudi nekdanji zvezdnik Los Angeles Lakers in njegova 13-letna hčerka Gianna.Preiskava nesreče je pokazala, da je helikopter 26. januarja v trenutku nesreče potoval s hitrostjo 296 km/h, helikopter pa je pred tem v gosti megli hitro izgubil na višini in zadel ob hribovito območje zahodno od Los Angelesa.Po poročilu petkove avtopsije je vseh devet udeležencev nesreče utrpelo nenadne hude poškodbe notranjih organov. Umrli pa so takoj po strmoglavljenju na pobočju nad Calabasasom.V krvi 41-letnega Bryanta so našli sledi zdravila ritalin, ki se uporablja za zdravljenje narkolepsije, nihče od udeleženih v nesreči pa v telesu ni imel sledi drog ali alkohola.Bryant je z Los Angeles Lakers osvojil pet naslovov prvaka v ligi NBA in bil 18-krat izbran na tekmo vseh zvezd. Leta 2008 je bil izbran za najkoristnejšega košarkarja lige, dvakrat pa je bil MVP finala (2009 in 2010).