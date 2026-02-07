Pistons za kar 38 točk ugnali New York Knicks, Giannis ostaja v Bucks

Košarkarji Detroit Pistons ohranjajo prevlado v vzhodni konferenci severnoameriške lige NBA. Pistons so s kar 38 točkami razlike s 118:80 ponižali New York Knicks, ki so na gostovanju v Detroitu prekinili niz osmih zmag. Pistons kraljujejo na vzhodu z 38 zmagami in 13 porazi.

Daniss Jenkins je s klopi dosegel 18 točk, Tobias Harris in Isaiah Stewart pa sta dodala po 15 točk za vodilno moštvo vzhodne konference.

Pistons so prevzeli nadzor v prvi četrtini in v zadnjih treh četrtinah niso zaostajali.

Prednost so povečali na kar 43 točk proti oslabljenim kratkohlačnikom, ki so igrali brez poškodovanih Karl-Anthonyja Townsa in OG Anunobyja.

Knicks je z 19 točkami vodil Mikal Bridges, Jalen Brunson pa je dosegel le 12 točk s sila skromnim izkupičkom zadetih štirih od skupno 20 metov.

Vučević na prvi tekmi v novem dresu z dvojnim dvojčkom

Knicks so se po nizu zmag izenačili z Bostonom na drugem mestu na vzhodu, a so zdrsnili na tretje mesto, potem ko so Bostončani odpravili 22-točkovni zaostanek in premagali Miami Heat z 98:96.

Jaylen Brown je dosegel 29 točk, Payton Pritchard pa 24 točk s klopi za kelte, ki so ob polčasu zaostajali za 21 točk, a so v tretji četrtini premagali Miami s 36:15, s čimer so izenačili in postavili temelje za napeto zadnjo četrtino.

Derrick White je s trojko minuto in 31 sekund pred koncem zagotovil trdno prednost Celtics. Tekmo je končal z 21 točkami in ključno blokado v zadnji minuti.

Nikola Vučević je na prvi tekmi za Celtics, odkar so ga ta teden pripeljali iz Chicaga, dosegel dvojni dvojček z 11 točkami in 12 skoki.

Konec prestopnega roka, Giannis se ne bo selil

V Milwaukeeju je Kevin Porter Jr. dosegel 23 točk in popeljal ekipo Bucks do zmage nad zasedbo iz Indiane Pacers s 105:99.

Ryan Rollins je dodal 22 točk, Bobby Portis pa se je vrnil po dveh tekmah odsotnosti zaradi poškodbe ter dosegel 21 točk za Bucks, ki so se otresli večdnevnih govoric o menjavi zvezdnika Giannisa Antetokounmpa in dosegli tretjo zaporedno zmago.

Četrtkov rok za menjave je potekel, Antetokounmpo pa je še vedno v ekipi Milwaukeeja, a talisman Bucks spet ni bil na voljo, saj še naprej okreva po poškodbi mečne mišice.

Trener Milwaukeeja Doc Rivers je bil navdušen, da je prestopna drama za njimi. »Motilo me je, ker so govorili skoraj tako, kot da bi ga skušali na vse načine spraviti iz Milwaukeeja.«