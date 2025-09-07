Po 42 točkah Dončića, vzponih in padcih je zadnji nasmeh pripadel Slovencem

V nadaljevanju:

Slovenska košarkarska reprezentanca tudi po koncu tedna, ki je presenetil številne favorite, ostaja v igri za evropsko košarkarsko krono. Dobro predstavo proti Italiji v osmini finala so Slovenci zaključili s prigarano, a zasluženo zmago s 84:77 in v Rigi ostajajo vsaj še tri dni. V sredo se bodo za polfinalni vizum pomerili s prvimi favoriti za zlato Nemci, vedno boljša obramba in razigrani Luka Dončić pa obljubljata zanimivo, veliko manj enostransko srečanje kot pred mesecem dni v Stožicah.

Dvoboj osmine finala se je začel po slovenskih notah, v prvih minutah je Dončić kar sam bil in tudi dobival bitko z italijansko peterko. Že v prvi četrtini je do vrha napolnil statistiko in italijanski koš, ob 22 točkah prvega zvezdnika je svoje dodala še agresivna slovenska obramba.

Ritem je na začetku narekoval Aleksej Nikolić, ki je dihal za ovratnik kar nekoliko presenečenim branilcem tekmecev (29:11). Naivno bi bilo pričakovati, da bodo Italijani ostali tako hladni v napadu, ko se je zahodnim sosedom odprlo pri metu z razdalje – pod košem sta Martin Krampelj in Alen Omić zanesljivo dobivala bitke z italijanskimi centri – se je prednost nekoliko stopila, v slačilnico ob polčasu so evropski prvaki iz leta 2017 odšli z desetimi točkami naskoka.