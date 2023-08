Po 45 letih bi bil še enkrat v Manili, kraju srečnega imena

V nadaljevanju preberite:

14. oktobra bo minilo 45 let, odkar je košarkarska reprezentanca Jugoslavije drugič – po letu 1970 v Ljubljani – osvojila naslov svetovnega prvaka. Peter Vilfan je bil eden od junakov moštva, ki je v Manili prišlo do lovorike brez poraza in v finalu še drugič v štirih dneh premagalo branilko naslova Sovjetsko zvezo; po podaljšku z 82:81. Ker bodo tudi zaključne boje letošnjega SP gostili Filipini, tem za pogovor ni zmanjkalo. Beseda je seveda nanesla tudi na slovensko zasedbo, njenih možnosti in dveh možnih strategijah na mundialu, letu brez televizijskega mikrofona, upokojitvi, družini in še čem.