Po petkovi zaušnici odgovoril z devetim trojnim dvojčkom

Po petkovem visokem porazu proti Boston (95:124), s katerim se je končal niz sedmi zmag, sta Dallas in njegov prvi zvezdnik Luka Dončić udarila v rušilnem slogu. V domači dvorani so Teksašani s 127:117 premagali New Orleans, potem ko so že v prvi četrtini tekmecem ušli za 19 točk (34:15), sredi druge četrtine pa so imeli že debelih 23 točk prednosti (52:29) in vprašanj o zmagovalcu ni bilo več.

Dončić je svojo nalogo izpeljal v slogu najboljšega strelca lige NBA, dosegel je 34 točk (met iz igre 10:23 iz igre, za tri 3:6, prosti meti 11:15), strelski učinek pa začinil še s po 10 skoki in asistencami, s čimer je dosegel že deveti trojni dvojček v sezoni.

»Na semaforju je vidna statistika in sem videl, da sem blizu trojnega dvojčka,« je povedal 23-letni Ljubljančan.

Pri gostih so sicer manjkali trije najboljši strelci: Zion Williamson, Brandon Ingram in CJ McCollum.

Chicago je premagal Utah s 126:128. Za tretjo zaporedno zmago je Goran Dragić v 13 minutah dosegel je pet točk.

Goran Dragić je navdušil tudi z atraktivnimi podajami. Jamie Sabau/Usa Today Sports