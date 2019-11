Po črnem petku še praznična nedelja

Nedeljski tekmeci slovenskih moštev v 9. kolu lige ABA imajo vsi po vrsti bogato zgodovino. Cibona, med drugimi uspehi evropska prvakinja v letih 1985 in 1986, bo gostila Sixt Primorsko. Partizan, najboljši na stari celini leta 1992, bo v svoji dvorani pričakal Krko. Ljubljano pa bo obiskala Crvena zvezda, zmagovalka pokala pokalnih prvakov 1974 in vodilna zasedba v regiji v minulih petih sezonah.



Po črnem petku bo torej na vrsti praznična košarkarska nedelja, ki bo v Stožicah dobila dodatne razsežnosti. Ob polčasu bodo namreč počastili junake nepozabnega uspeha Smelta Olimpije v finalu evropskega pokala 1994 v Lozani, v katerem je ugnala španski Taugres, današnjo Baskonio. Derbi med Cedevito Olimpijo, z izkupičkom 6:2 drugo na lestvici, in Crveno zvezdo z zmago manj je sicer zalotil moštvi na pomembnih prelomnicah.

Za motivacijo v Stožicah je poskrbljeno

Ljubljančani so imeli po polomu v Zadru (63:101) cel teden časa za kesanje in preoblikovanje bojnih vrst, Beograjčani pa so se po nizu slabših predstav odločili za novo zamenjavo trenerja in Dragan Šakota je v četrtek popeljal moštvo do druge zaporedne zmage v evroligi. Po uspehu v Kaunasu nad Žalgirisom je v srbski metropoli klonila še Valencia po trojki branilca Lorenza Browna v zadnji sekundi tekme.



Dres Crvene zvezde so v preteklosti nosili kar trije zdajšnji Olimpijini aduti (Jaka Blažič, Marko Simonović in Maik Zirbes), Edo Murić pa se dobro spomni velikih beograjskih dvobojev iz dni, ko je branil barve Partizana. Za motivacijo je torej poskrbljeno, stožiška zasedba pa bi lahko unovčila tudi ugodnejši razpored tekem, saj je v minulih enajstih dneh odigrala le eno; resda zelo slabo.



»Pred nami je spopad z najbolj kakovostno ekipo v ligi ABA. V nedeljo bomo nedvomno bolj sveži kot naši tekmeci, košarkarji Crvene zvezde pa bodo bržkone bolj samozavestni, a tudi utrujeni. To je naša prednost, saj smo po porazu v Zadru imeli teden dni časa za pripravo. Verjamem, da bomo prikazali dobro igro,« je prepričan nekdanji ljubljenec beograjskega občinstva Jaka Blažič, na zadnjih tekmah pa eden od največjih dolžnikov pri Cedeviti Olimpiji.

Krka ne bo le sodelovala

Partizan je pred dvobojem s Krko privabil v svoje vrste še peto ameriško okrepitev. Odslej bo njegove barve branil tudi 31-letni ameriški branilec Reggie Redding, lani član Türk Telekoma. Krkin strateg Vladimir Anzulović vendarle potihem razmišlja tudi o zmagi. Ne nazadnje so Novomeščani pred poldrugim mesecem ugnali Crveno zvezdo, edini uspeh v gosteh pa so dosegli v Zadru, kjer si je Cedevita Olimpija boleče polomila zobe.



»V Beograd ne gremo le sodelovat, ampak se bomo poskušali čim bolj upreti gostiteljem. Slabo za nas je, da Partizan v minulem tednu ni imel tekme evropskem pokalu, zato bomo potrebovali veliko energije, da se mu bomo lahko postavili po robu,« pravi Anzulović.



Pari 9. kola lige ABA, nedelja: Igokea – Mega Bemax (12), Cedevita Olimpija – Crvena zvezda (17), Cibona – Koper Primorska (20), Partizan – Krka (20); že odigrano – FMP : Zadar 94:67, Mornar : Budućnost 92:95 po dveh podaljških.