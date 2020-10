Po derbiju v Stožicah obe moštvi v samoizolacijo

Člansko moštvo Cedevite Olimpije je pred 2. kolom evropskega pokala po protokolarnem testiranju v nedeljo opravilo testiranje na covid-19. Med tekmo prvega kola lige ABA s Krko je klub dobil obvestilo o pozitivnem primeru. Košarkar, ki je bil pozitiven, je bil pred tem povsem asimptomatski.



Ekipi Cedevite Olimpije in Krke sta po koncu tekme takoj zapustili dvorano in se odpravili v samoizolacijo, v kateri bodo vsi udeleženci preživeli naslednjih 24 ur. Davor Užbinec, direktor Cedevite Olimpije, je pojasnil: »V tem tednu je ekipa prestala dve testiranji. Po vrnitvi iz Pariza smo opravili prvi test in vsi rezultati so bili negativni. V nedeljo zjutraj smo znova, po protokolu evropskega pokala, opravili še eno testiranje, saj nas v sredo v Stožicah čaka tekma z Bursasporom. Med tekmo je nato prišla informacija o tem, da imamo pozitiven primer. Takoj smo se odzvali in opravili vse potrebne protokole. Vseskozi smo bili v stiku z dr. Mariom Fafangelom iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje in dr. Markom Bitencem iz Medicinskega centra Ljubljana. Vsi udelećenci tekme gredo v 24-urno samoizolacijo. Naš igralec ni pokazal nobenih simptomov. Vsi veste, da kot klub skozi celotni čas skrbimo za vse epidemiološke smernice.«