FOTO:Po dveh mesecih na treningu le trije aduti in mladi

Ljubljana – V majhnem številu, vendar zadovoljni, so se košarkarji Cedevite Olimpije vrnili na delo po dveh mesecih prisilnega premora. Na prvem treningu po omilitvi vladnih ukrepov so se zbrali le trije aduti članskega moštva in mlajši igralci, pa tudi glavni trenerbo moral po petkovi vrnitvi iz Zagreba preživeti teden dni v samoizolaciji. Toda v dvorani Stožice ni bilo kislega obraza. Povsem nasprotno.»Končno smo dočakali tudi ta dan. Večina fantov manjka, ampak žoga in koš sta tukaj, zato se veselim naslednjih treningov. Pogrešali smo košarko. Kontakta s soigralci pri vadbi še ne sme biti, toda ogromno nam pomeni že dejstvo, da smo lahko na parketu. Danes se je videlo, da imamo rutino, zato kljub dolgemu premoru nismo imeli težav, zdaj smo celo še bolj motivirani, da bi nadaljevali delo, ki ga imamo radi in s katerim se preživljamo. Res je, da tekme brez gledalcev ne bodo tisto pravo, toda z zavzetostjo ne bi smeli imeti težav,« je vzdušje v moštvu povzel slovenski reprezentant, ki je včeraj vadil v družbi, mladega upain nekaterih košarkarjev mlajših starostnih kategorij.Cedevita Olimpija je že pred mesecem dni sporazumno prekinila pogodbe zin, dogovore s preostalimi košarkarji članske zasedbe pa je zamrznila. Do nadaljnjega torej ne prejemajo plač, vadba pa zato ne more biti obvezna. Pod pogodbo so sicer uradno šein, ki sta še vedno v ZDA,ter dva. Starejšega, sicer člana srbske reprezentance, so Ljubljančani konec februarja posodili španski Unicaji, mlajšega, člana črnogorske izbrane vrste, pa pred začetkom sezone Megi Bemaxu, pri kateri po odlični sezoni v ligi ABA pričakuje letošnji nabor NBA.»Vsem igralcem bomo v prehodnem obdobju ponujali možnost individualne vadbe dve uri na dan, prve treninge pa vodi Golemčev pomočnik. Do 25. t. m. naj bi bilo jasno, ali se bo liga ABA nadaljevala, in glede na odločitev bomo znova prilagodili načrt treninga. Codi in Mikael sta v ZDA, z njima je vsakodnevno v stiku naš trener za telesno pripravo Filip Ujaković in izvajata njegov program. Če bo potrebno, se bosta nemudoma vrnila v Ljubljano, težava pa je v 14-dnevni karanteni, ki je potrebna za prišleke iz ogroženih območij, zato bi zdaj s prihodom zgolj izgubila. Ko bomo videli, kakšen bo razplet v ligi ABA, se bomo odločiti tudi glede njiju,« je pojasnil, športni direktor Cedevite Olimpije.Za stožiško moštvo se je sezona v slovenski ligi Nova KBM končala že po dveh tekmah, saj je Košarkarska zveza Slovenije ob izbruhu pandemije novega koronavirusa odpovedala tekmovanja v vseh starostnih razredih. V regionalni ligi ABA pa bi morala moštva odigrati še zadnje kolo in končnico, v kateri bi imeli Partizan (17 zmag in 4 porazi), Budućnost (15:6) in Crvena zvezda (14:7) že zajamčeno mesto. Na lestvici jim sledita Cedevita Olimpija in Mornar z enakim izkupičkom 13:8, toda v prednosti so Črnogorci, saj so dobili obe medsebojni tekmi z Ljubljančani, ki bi se morali z zadnjem kolu pomeriti s Krko v Novem mestu. Mornar bi medtem moral gostovati v Beogradu pri Megi Bemaxu.Dokler ne bo liga ABA uradno končana, kar bo v veliki meri odvisno tudi od odločitve vodstva evrolige 24. t. m., pri Cedeviti Olimpiji nočejo na glas razmišljati o sestavi moštva za naslednjo sezono. V javnosti resda že nekaj časa krožita predvsem imeni kapetana Kopra Primorske,, in naturaliziranega reprezentančnega centra, ki bi moštvu prišla prav tudi zaradi zahtevane kvote osmih košarkarjev s slovenskim državljanstvom za tekme pod okriljem KZS, toda stožiški direktorvztraja: »Ne bežimo od dejstva, da smo v minulih mesecih spremljali nekatere igralce, ki so zelo zanimivi za Cedevito Olimpijo. Ponavljam pa, da o prihodnosti še ne moremo govorili. Zavedati se moramo tudi, da bo na sestavo moštva za prihodnjo sezono vplivala višina klubskega proračuna, ki bo močno odvisna od razmer v gospodarstvu. Naredili bomo vse, da bi v Ljubljani zadržali jedro moštva, ki je v Stožicah igralo v sezoni 2019/20, in da bi sestavili ekipo, ki bo navijačem znova nudila kakovostno košarko.«