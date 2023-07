Po dvoboju beograjskih velikanov (in patriarha?) slavijo v Milanu

V evropski košarki trenutno poteka srdit boj za podpis pogodbe z 32-letnim Nikolo Mirotićem, enim najboljših igralcev v evroligi, ki se je po minuli sezoni poslovil od Barcelone. Ta si njegove visoke plače (prek 2 milijonov evrov letno) zaradi težke finančne situacije ni več mogla privoščiti.

Vse se je zdelo, da se bo Mirotić preselil v Beograd, želela si ga je Crvena zvezda, a se je nato vse dogovoril s Partizanom. Črno-belim je že obljubil svoj prihod, dogovorjen je bil s športnim direktorjem kluba in kapetanom Kevinom Punterjem, tik pred podpisom pa si je Mirotić premislil. Kot vzrok je navedel grožnje, ki naj bi jih prejel, domnevno iz tabora Zvezde, čeprav tega Mirotić ni potrdil, dejal pa je, da ne želi razdvojiti srbskega naroda.

Ne vodja cerkve, temveč lobist

Oglasil se je tudi legendarni trener Partizana Duško Vujošević, ki je vmešavanja v pogajanja obtožil celo patriarha Porfirija, vodjo srbske pravoslavne cerkve, ki je znan podpornik Crvene zvezde, Mirotić pa veliko da na vero in cerkev. »Če je Porfirije res posredoval in prepričeval Nikolo, to patriarhu ne pritiče, potem se je obnašal kot lobist, ne kot vodja cerkve in naroda,« pravi Vujošević.

Saga se bo bržkone razpletla z odhodom Mirotića v Olimpio Milano, bil naj bi blizu dogovora s klubom iz Lombardije.