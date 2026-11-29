Slovensko moško košarkarsko reprezentanco v ponedeljek ob 18. uri v Szombathelyju čaka tekma 4. kroga drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo proti reprezentanci Madžarske. Slovenski košarkarji s selektorjem Domnom Zevnikom na čelu po petkovem porazu proti Finski (92:107) poudarjajo, da niso prikazali svojega pravega obraza.

Na današnjem druženju s predstavniki sedme sile v Laškem je bilo očitno, da tekma s Finsko še vedno močno odzvanja v glavah selektorja in igralcev.

»Ni problem izgubiti tekme, temveč obraz, ki smo ga prikazali. Finci so nas presenetili s tem, kar smo od njih sicer pričakovali, medtem ko smo bili mi v nekakšnem krču. Naredili smo analizo in zadevo predelali. Voz gre naprej in verjamem, da smo že osredotočeni na tekmo z Madžarsko,« je uvodoma povedal novopečeni selektor slovenskih košarkarjev Domen Zevnik, ki je na tem položaju nasledil Aleksandra Sekulića. Zevnik je ob tem poudaril, da njegovi varovanci niso bili dobri v marsikaterem elementu košarkarske igre.

Selektor Domen Zevnik je optimist, navkljub slabi predstavi proti Finski. FOTO: KZS/facebook

»Mislim, da nam je najbolj primanjkovalo želje in kolektivne pomoči v smislu, da če nekdo naredi napako, so ob njem takoj štirje, ki skušajo zadevo popraviti.«

Madžari, ki jih vodi slovenski trener Gašper Okorn, prav tako ne bodo lahek zalogaj, česar se zaveda tudi Zevnik.

»Madžarska je odlična reprezentanca, ki je tudi dobro vodena. Težko rečem, ali je boljša, ker z njo še imel priložnosti igrati na domačem parketu. V tekmo gremo samozavestno in fantje, ki so tukaj, so pripravljeni. S pravim odnosom in igro bomo zagotovo zmagali.«

Madžari ne igrajo tako hitro kot Finci

Pot do zmage se zagotovo skriva v igri v obrambi, ki pa je bila proti Finski luknjičasta kot švicarski sir.

»Proti Fincem smo dobili več kot 100 točk, če to številko znižamo na 70 ali 80, mislim, da bomo tekmo dobili,« je bil optimističen krilni center Rok Radović. Član Cedevite Olimpije se v isti sapi zaveda, da časa za izboljšave v igri ni veliko.

Rok Radović meni, da bo treba v obrambi igrati še bolj trdo in po moško. FOTO: KZS/facebook

»To je težko popraviti v enem dnevu. Menim, da bi morali igrati še bolj grobo in narediti še več osebnih napak.«

Madžari bodo sicer v ponedeljek nastopili oslabljeni, saj jim bo manjkal njihov najboljši igralec, naturalizirani Američan Nate Reuvers.

»To je lahko zanje plus ali minus, saj bodo lahko ostali bolj sproščeni, ker bodo dobili več žog. Pričakujemo težko tekmo. Na Madžarskem so vsa gostovanja zelo zahtevna, a v naši igri ni več prostora za napake, zato moramo na tekmi enostavno zmagati.«

Ob dejstvu, da v slovenski reprezentanci trenutno ni klasičnega organizatorja igre, bo to breme tudi tokrat padlo na Urbana Krofliča: »Res je, da nam igralci na tem položaju zelo manjkajo, a sam imam to srečo, da tudi v klubu (Cedevita Olimpija, op. STA) igram veliko na tej poziciji. Tako, da sem tega že navajen. Vsekakor pa se vidi, da nam v napadu manjka mirnosti.«

Kaj bo rojakom skuhal Gašper Okorn? FOTO: Mkosz

Po Krofličevem mnenju košarkarji iz slovenske vzhodne sosede gojijo nekoliko drugačen stil igre kot Finci. »Več igrajo na postavljeno obrambo in ne igrajo tako hitre košarke kot Finci. Morali bomo biti osredotočeni na igro petih proti petim in enostavno zmagati.«

Slovenci morajo ponedeljkovo tekmo proti Madžarski nujno dobiti, če želijo ohraniti možnosti za nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo prihodnje leto med 27. avgustom in 12. septembrom potekalo v Katarju.