Po grenkih porazih le zmagoviti nasmeh

Košarkarji Cedevite Olimpije so v 17. kolu lige ABA premagali Igokeo s 106:74 (27:18, 59:44, 80:62). Tako so se vrnili na zmagovalno pot, po treh zaporednih porazih so v Stožicah prepričljivo premagali goste. Slavili so z 32 točkami razlike, kar je precej več, kot so izgubili na prvi tekmi oktobra v Laktaših.

Za Ljubljančane je to dvanajsta zmaga v regionalnem tekmovanju, ki jih ohranja med prvimi štirimi ekipami na lestvici, Igokea pa je doživela peti poraz na zadnjih šestih tekmah. Cedevita Olimpija je bila ves čas trdno v sedlu zmage. Dobila je vse štiri četrtine ter na koncu vpisala svojo drugo najvišjo zmago v tej sezoni – višje je premagala le Triglav v pokalu Spar (+ 51) – ter dosegla najvišje število točk v sezoni v vseh tekmovanjih.

Cedevita Olimpija – Igokea 106:74 (27:18, 59:44, 80:62) Dvorana Stožice, 1200 gledalcev, sodniki Boltauzer (Slovenija), Hadžić, Terlević (oba Hrvaška). Cedevita Olimpija: Stewart 6 (2:2), Radović 5 (1:2), Radičević 9 (2:2), Cobbs 4 (2:2), Glas 19 (2:2), Blažič 11 (1:2), Matković 17 (2:3), Jones 5 (1:2), Ščuka 9 (3:3), Dragić 16 (2:2), Šaškov 5; Igokea: Kondić 4, Bošković 4 (1:2), Atić 3 (1:1), Delalić 2 (2:2), Stanković 7, Jošilo 2, Nakić 8 (0:1), Milosavljević 11 (6:7), Marić 12 (2:4), Carmichael 8 (2:5), Jeremić 10 (1:1), Delalić 3; prosti meti: Cedevita Olimpija 18:22, Igokea 15:23; met za tri točke: Cedevita Olimpija 14:33 (Glas 5, Dragić 4, Blažič 2, Šaškov, Matković, Radičević), Igokea 7:23 (Jeremić 3, Delalić, Milosavljević, Stanković, Bošković); osebne napake: Cedevita Olimpija 22, Igokea 22; pet osebnih: Stanković (35.), Šaškov (40.).

Med strelce se je vpisalo enajst igralcev Cedevite Olimpije. Prvi strelec tekme je bil Gregor Glas z 19 točkami (trojke 5:10), 17 jih je dodal Karlo Matković (met iz igre 7:9), 16 pa Zoran Dragić (trojke 4:5).

Cedevita Olimpija bo naslednji dve tekmi igrala v gosteh; v sredo v Hamburgu v sklopu evropskega pokala in naslednjo soboto v Podgorici proti Studentskemu centru.