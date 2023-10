Po Krki razočarana z igrišča še Cedevita Olimpija

Pred 4. kolom lige ABA so košarkarji obeh slovenskih moštev upali, da bi lahko iztržili dve zmagi. Ušteli so se, saj so ostali praznih rok. Najprej je Krka gladko klonila proti Zadru s 75:88, danes pa še Cedevita Olimpija na gostovanju pri Igokei z 72:83 (52:63, 40:42, 24:20).

Ljubljančani so v Laktaših vodili do 19. minute, največ s 30:22, nato pa močno popustili. Do polčasa so že minimalno zaostajali, tretjo četrtino pa so izgubili z 12:21. Igokea si je brez večjih težav priigrala prednost 58:45 in 72:56, v zadnjih minutah pa so se jim gostje le deloma približali.

Pri Cedeviti Olimpiji, ki v tej sezoni ostaja brez zmage v tekmečevi dvorani, so točke dosegli: Stewart 8 (2:4), Armand 9, Sow 3 (1:2), Cobbs 16 (6:7), Glas 7, Blažič 15 (4:6), Matković 2, Jones 10, Ščuka 2; Igokea: Atić 12, Tanasković 15 (3:3), Stanković 2, Jošilo 7 (0:1), Nakić 6, Nikolić 6 (2:4), Gordić 8 (5:8), Milosavljević 12 (5:6), Marić 3 (1:2), Jeremić 12.

Krka je že v soboto gladko izgubila z Zadrom na domačem parketu s 75:88 (49:68, 26:48, 16:23), potem ko je zaostajala že z 39:66. Krka: Hamilton 17 (2:2), Stergar 23 (5:6), Cousins 4, Špan 10 (2:4), Škedelj 4, Radovanović 6 (2:2), Macura 11 (3:6); Zadar: Žganec 23 (2:2), Mazalin 5 (1:2), Lakić 6 (1:1), Drežnjak 21 (4:5), Božić 24 (4:9), Ramljak 9 (3:4).