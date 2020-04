Po zabijanju Marka Milića počila tabla (VIDEO)

Ljubljana

- Današnji datum, 22. april, je ostal močno zasidran v srcih vodilnega slovenskega košarkarskega kluba in njegovih privržencv. Pred natanko 23 leti so namreč Olimpijini košarkarji začeli svoj zgodovinski nastop na finalnem turnirju evropske lige v Rimu, se pomerili z Olympiakosom, resda izgubili s slovitim grškim tekmecem smarsikdo med navzočimi v dvorani kot tudi pred domačimi TV zasloni pa si je bolj kot izid zapomnil izjemno zabijanje žoge, po katerem je počila tabla ogrodja za koš.Ljubljančani pa so po tem porazu hitro strnili svoje vrste, v boju za bron dva dni pozneje ugnali francosko moštvo Asvel sin se z bronastimi kolajnami vračali iz italijanske metropole, ki tako predstavlja prizorišče največjega slovenskega uspeha v evropski košarkarski ligi.