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Košarka

Po neuspešnem lovu na LeBrona Jamesa so se odločili za hrvaškega asa

Hrvaški košarkar Mario Hezonja je z ekipo Cleveland Cavaliers podpisal enoletno pogodbo.
Mario Hezonja je z madridskim Realom leta 2023 osvojil evroligo. FOTO: Louisa Gouliamaki/Reuters
Galerija
Mario Hezonja je z madridskim Realom leta 2023 osvojil evroligo. FOTO: Louisa Gouliamaki/Reuters
T. E.
27. 7. 2026 | 10:46
27. 7. 2026 | 10:49
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Hrvaški košarkar Mario Hezonja se vrača v severnoameriško ligo NBA. S Cleveland Cavaliers je podpisal enoletno pogodbo v vrednosti skoraj 2,5 milijona evrov, je poročal dobro obveščeni novinar ESPN Shams Charania

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Ekipa Orlando Magic je leta 2015 Hezonjo, ki je pred tem igral za Barcelono, kot petega izbrala na naboru lige NBA, v kateri je do leta 2020 zbral 330 nastopov. Prve tri sezone je preživel na Floridi, preden se je preselil k New York Knicks, nato pa zaigral še za Portland Trailblazers. Po menjavi je odšel v Memphis, kjer pa nikoli ni stopil na parket in se kmalu vrnil vrnil v Evropo. 

Po vrnitvi je igral za Panathinaikos, UNICS Kazan in zadnja štiri leta za Real Madrid, s katerim je leta 2023 osvojil evroligo. V času igranja za Kazan je hrvaški košarkar dejal, da se v ligo NBA, ki jo je označil za »šov«, ne bo vrnil. »Tam mi veliko stvari ni bilo všeč, nisem dobil spoštovanja, ki sem si ga zaslužil,« je dejal Hezonja. »Po mojem mnenju je NBA bolj šov kot pa igra.«

Za 206 centimetrov visokega igralca se je zanimalo moštvo Golden State Warriors, je pisal Charania, v Clevelandu pa bo imel na krilu ključno vlogo. Hezonja je za Cavaliers prva okrepitev pred začetkom sezone, potem ko se je ameriški zvezdnik LeBron James odločil kariero nadaljevati pri Philadelphii 76ers in ne pri ekipi, ki ga je kot prvega izbrala na naboru leta 2003.

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