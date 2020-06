Po odhodu Šakote prevzema Crveno zvezdo Obradović?

Beograd – Srbski košarkarski strokovnjak, 67-letni Dragan Šakota, ni več trener košarkarjev Crvene zvezde, je potrdil predsednik kluba Nebojša Čović. Po poročanju srbskih medijev naj bi Šakoto nasledil nekdanji igralec Crvene zvezde, 51-letni Saša Obradović, ki je v prejšnjih dveh sezonah vodil Monaco.



»Šakota je prišel v težkem času za klub in sprejel delo, ko so ga nekateri zavrnili. Dobro je opravil delo in zahvalili smo se mu za vse,« je dejal Čović.

Za 2,3 milijona evrov škode

Beograjski klub je prevzel novembra lani po odhodu Milana Tomića. Crvena zvezda je v evroligi dosegla 11 zmag ob 17 porazih, zadnjih šestih tekem za uvrstitev v končnico pa ni odigrala zaradi pandemije novega koronovirusa, zaradi katere so Beograjčani utrpeli finančno škodo v višini vsaj 2,3 milijona evrov. Pri štirikratnih prvakih lige ABA, ki so ob prekinitvi regionalnega tekmovanja zasedali tretje mesto na lestvici za Partizanom in Budućnostjo, a imajo zagotovljeno mesto v evroligi tudi v prihodnji sezoni, pričakujejo, da jim bo pri premoščanju krize pomagala država.



Šakota je poleg Crvene zvezde v svoji bogati trenerski karieri najprej treniral IMT, Zadar in Cibono, po letu 1990 pa je sedel na klopeh PAOK, Apollona, Iraklisa, Peristerija, Arisa, AEK in Olympiakosa v Grčiji, Fortituda v Italiji ter Trabzonspora in Antalye v Turčiji. Leta 2006 je vodil reprezentanco Srbije in Črne gore na svetovnem prvenstvu. Ima srbsko in grško državljanstvo.