Po odmevnem škandalu konec Leonardove zgodbe pri Clippers

Zvezdnik moštva Los Angeles Clippers Kawhi Leonard se bo kmalu preselil v Toronto, potem ko sta se ekipi dogovorili za menjavo košarkarjev, poroča ameriški ESPN. Clippers bodo v zameno od Raptors prejeli Brandona Ingrama, Gradeyja Dicka, dva izbora v prvem krogu nabora lige NBA, pravico do zamenjave izbora ter dva izbora v drugem krogu nabora.

S tem se končuje ena glavnih poletnih sag v severnoameriški ligi NBA. Raptors in Clippers so se o menjavi namreč dogovorili že 30. junija, vendar se je dokončna selitev sedemkratnega udeleženca tekme zvezd All-Star v Toronto zavlekla zaradi preiskave lige.

Ta je ugotovila, da so Clippers in Leonard kršili pravila o omejitvi plačne mase pri izplačilih Leonardu. Zaradi kršitev je klub prejel 30 milijonov dolarjev (26 milijonov evrov) kazni in ostal brez petih prihodnjih izborov v prvem krogu nabora med letoma 2029 in 2033. Leonard je moral plačati 700.000 dolarjev (607.000 evrov).

Vrača se kot še vedno eden najboljših

Čeprav je dopolnil 35 let in so njegovo obdobje pri Clippers zaznamovale številne poškodbe, se Leonard v Kanado ne vrača le zaradi spominov na šampionsko leto. V minuli sezoni je na 65 tekmah v povprečju dosegal kar 27,9 točke, 6,4 skoka in 3,6 asistence, kar je bilo njegovo najboljše strelsko povprečje v karieri. V glasovanju za najkoristnejšega igralca lige je končal na sedmem mestu.

V Torontu zato ne skrivajo zadovoljstva. Generalni direktor Bobby Webster je ob potrditvi posla poudaril, da je Leonardov vpliv na klub, mesto in celotno Kanado nesporen ter da v moštvo prinaša miselnost prvaka.

Za Leonarda to pomeni vrnitev v mesto, kjer je doživel enega največjih trenutkov kariere. V sezoni 2018/19 je Toronto popeljal do prvega in za zdaj edinega naslova prvaka lige NBA ter postal najkoristnejši igralec finala. Že nekaj tednov pozneje je klub zapustil in kot prost igralec podpisal za Clippers.