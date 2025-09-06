  • Delo d.o.o.
    Košarka

    Po osmih kolajnah bo sloviti selektor le še največji navijač

    Z razočaranjem v skupinskem delu evropskega prvenstva se je zaključilo 15 let dolgo delovanje Sergia Scariola na klopi španske reprezentance.
    Sergio Scariolo se bo posvetil delu v Madridu. FOTO: Yiannis Kourtoglou/Reuters
    Sergio Scariolo se bo posvetil delu v Madridu. FOTO: Yiannis Kourtoglou/Reuters
    N. Gr.
    6. 9. 2025 | 05:30
    1:23
    Več kot 15 let je v dveh obdobjih na španski klopi preživel Sergio Scariolo, četrtkov večerni poraz z Grčijo (86:90) je za Špance pomenil konec poti še pred izločilnimi boji, hkrati je bila to za 64-letnika zadnja tekma v vlogi selektorja.

    image_alt
    Španski zvezdnik o Dončiću: Nor bi bil, če ga ne bi želel

    »Vsaka zgodba se enkrat mora končati, skupaj s špansko zvezo smo imeli veliko ‘otrok’, gledali smo, kako so košarkarji rastli, skupaj smo osvajali lovorike. Ostali mi bodo lepi spomini, lahko rečem le, da bom zdaj največji navijač španske reprezentance,« je Scariolo povedal na svoji zadnji novinarski konferenci.

    Osem kolajn (5 na EP, 2 na OI, 1 na SP) je s Španijo osvojil Scariolo. FOTO: Thomas Coex/AFP
    Osem kolajn (5 na EP, 2 na OI, 1 na SP) je s Španijo osvojil Scariolo. FOTO: Thomas Coex/AFP

    Zdaj se bo osredotočil na delo trenerja pri madridskem Realu, španska zveza pa njegovega naslednika še ni imenovala. Scariolo je s Španijo štiri naslove evropskih prvakov, leta 2019 je postal svetovni prvak, na OI v Londonu 2012 so osvojili srebro, štiri leta kasneje v Riu pa bron.

    Šport  |  Košarka
    EP v košarki

         V živo: Eurobasket 2025 v živo: rezultati, lestvice in komentarji

    Spremljate eurobasket tudi analitično. Rezultati, lestvice in v posebnih povezavah analize in komentarji posameznih tekem slovenske košarkarske reprezentance.
    27. 8. 2025 | 15:15
    Šport  |  Košarka
    Rudy Fernandez

    Španski zvezdnik o Dončiću: Nor bi bil, če ga ne bi želel

    Španski košarkarski zvezdnik Rudy Fernandez ob igrišču podrobno spremlja evropsko prvenstvo, še vedno pa meni, da za zmago ne potrebuješ velezvezdnika.
    5. 9. 2025 | 09:30
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Neprekosljivi Dončić obudil sanje o kolajni, tudi Italija je premagljiva

    Po zanesljivi zmagi nad Izraelom s 106:96 Slovenija tretja v skupini D, v osmini finala z Italijo. Blestel je Luka Dončić, v prvem polčasu dobra tudi obramba.
    Nejc Grilc 5. 9. 2025 | 05:00
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Srbi padajo kot domine, Pešić je potegnil zavoro

    Srbska košarkarska reprezentanca je za konec skupinskega dela izgubila proti Turčiji, za nameček sta se poškodovala še Tristan Vukčević in Aleksa Avramović.
    Nejc Grilc 4. 9. 2025 | 12:29
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket

    Izjemna predstava Slovencev za osmino finala z Italijani

    Veličastna predstava Dončića in njegovih soigralcev je Sloveniji prinesla zmago nad Izraelom in končno tretje mesto v skupini.
    Žan Urbanija 4. 9. 2025 | 16:55
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Maria Riesch po lanski težki ločitvi našla srečo s 25 let starejšim Štajercem

    Nekdanja nemška smučarska zvezdnica je zaupala, da je njen novi partner najboljši možni sopotnik za njen novi življenjski začetek.
    Miha Šimnovec 4. 9. 2025 | 18:20
    Novice  |  Slovenija
    Zdravstvo

    Med oktobrom in decembrom pričakujte izplačilo Vzajemne

    Le desetina tistih, ki bi se lahko, se je odločila za delnice. A še vedno bo imela družba daleč največ delničarjev.
    Barbara Eržen 5. 9. 2025 | 05:00
    Novice  |  Svet
    ZDA in Ekvador

    Trump naročil usmrtitev 11 ljudi brez ustreznega sodnega postopka

    Obsojenci so domnevno pri obali Venezuele v čolnu prevažali mamila, zato je Trump naročil njihovo usmrtitev. Marco Rubio je Ekvadorju obljubil varnostno pomoč.
    5. 9. 2025 | 07:48
    Novice  |  Svet
    Posebna poročevalka ZN

    Ameriške sankcije zarezale v življenje Francesce Albanese

    Posebna poročevalka ZN Francesca Albanese se spoprijema z omejitvami gibanja ter finančno in profesionalno izolacijo.
    Gašper Završnik 4. 9. 2025 | 19:20
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Poslovanje slovenskih podjetij v Nemčiji: kaj morate vedeti, preden začnete

    Davčne, pravne in administrativne obveznosti, ki pogosto presenetijo podjetnike.
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

    Demenca ni normalen del staranja, temveč bolezen, ki zahteva razumevanje, podporo in pravočasno ukrepanje.
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Sandi Kavalič, Gen-I

    Zeleni prehod nujen, hkrati pa se tudi izplača

    Slovenija je dobro vpeta v energetske sisteme, zato bi lahko podnevi skoraj brezplačno rabili elektriko, ponoči pa prodajali po relativno visokih cenah.
    Borut Tavčar 6. 9. 2025 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energija: doživetje in priložnost

    Ko reka prinaša več kot elektriko ali ko hidroenergija poganja turizem

    Turistični projekti, povezani z energetsko infrastrukturo, pospešujejo delovna mesta, razvoj podjetništva in prepoznavnost občin kot trajnostnih destinacij.
    Polona Malovrh 6. 9. 2025 | 05:00
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Zeleni prehod

    Kako ujeti evropski vlak podnebne nevtralnosti

    Zeleni prehod ni le nujna, ampak tudi razvojna priložnost za nova delovna mesta in tehnološke inovacije.
    Marjana Kristan Fazarinc 6. 9. 2025 | 04:00
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Kompetenčni center za čipe

    Slovenija s centrom za čipe in polprevodnike

    Brez polprevodnikov in čipov ni zelenega in digitalnega prehoda, ne sodobnih diagnostičnih metod in varnosti
    Marjana Kristan Fazarinc 5. 9. 2025 | 06:00
    košarkaŠpanijaSergio Scariološpanska košarkarska reprezentancaReal MadridEP v košarki 2025eurobasket 2025

    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Bi se Slovenija lahko odločila za uvedbo ničelnega davka na knjigo?

    Kako bi uvedba ničelnega davka na knjigo vplivala na kupovanje in branje knjig, pa tudi na delo avtorjev in založnikov?
    Pia Prezelj 6. 9. 2025 | 06:00
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Prejeli smo

    Ali primarna pediatrija v Sloveniji lahko preživi?

    V skrbi za zdravje otrok in mladostnikov imamo dobra izhodišča. A vtis imam, da se jih kot družba (še) nismo sposobni zavedati.
    6. 9. 2025 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Sandi Kavalič, Gen-I

    Zeleni prehod nujen, hkrati pa se tudi izplača

    Slovenija je dobro vpeta v energetske sisteme, zato bi lahko podnevi skoraj brezplačno rabili elektriko, ponoči pa prodajali po relativno visokih cenah.
    Borut Tavčar 6. 9. 2025 | 06:00
    Magazin  |  Zanimivosti
    Misel dneva

    Iskrica

    Izbor iskric, ki jih vsak dan objavimo tudi v tiskanem Delu.
    Delo 6. 9. 2025 | 05:55
    Markomentar

    Slovenska varnostna četa

    Vladimir Putin je pred kratkim razumlijvo povedal, kako v Moskvi razmišljajo o namerah evropskih držav, da bi v Ukrajino poslale svoje vojake.
    Marko Kočevar 6. 9. 2025 | 05:55
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Sandi Kavalič, Gen-I

    Zeleni prehod nujen, hkrati pa se tudi izplača

    Slovenija je dobro vpeta v energetske sisteme, zato bi lahko podnevi skoraj brezplačno rabili elektriko, ponoči pa prodajali po relativno visokih cenah.
    Borut Tavčar 6. 9. 2025 | 06:00
    Magazin  |  Zanimivosti
    Misel dneva

    Iskrica

    Izbor iskric, ki jih vsak dan objavimo tudi v tiskanem Delu.
    Delo 6. 9. 2025 | 05:55
    Markomentar

    Slovenska varnostna četa

    Vladimir Putin je pred kratkim razumlijvo povedal, kako v Moskvi razmišljajo o namerah evropskih držav, da bi v Ukrajino poslale svoje vojake.
    Marko Kočevar 6. 9. 2025 | 05:55
