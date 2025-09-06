Po osmih kolajnah bo sloviti selektor le še največji navijač

Več kot 15 let je v dveh obdobjih na španski klopi preživel Sergio Scariolo, četrtkov večerni poraz z Grčijo (86:90) je za Špance pomenil konec poti še pred izločilnimi boji, hkrati je bila to za 64-letnika zadnja tekma v vlogi selektorja.

»Vsaka zgodba se enkrat mora končati, skupaj s špansko zvezo smo imeli veliko ‘otrok’, gledali smo, kako so košarkarji rastli, skupaj smo osvajali lovorike. Ostali mi bodo lepi spomini, lahko rečem le, da bom zdaj največji navijač španske reprezentance,« je Scariolo povedal na svoji zadnji novinarski konferenci.

Osem kolajn (5 na EP, 2 na OI, 1 na SP) je s Španijo osvojil Scariolo. FOTO: Thomas Coex/AFP

Zdaj se bo osredotočil na delo trenerja pri madridskem Realu, španska zveza pa njegovega naslednika še ni imenovala. Scariolo je s Španijo štiri naslove evropskih prvakov, leta 2019 je postal svetovni prvak, na OI v Londonu 2012 so osvojili srebro, štiri leta kasneje v Riu pa bron.