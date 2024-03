Po petkovem jubileju za Olimpijine legende pomembna sobota v Zadru

V nadaljevanju preberite:

Petek je bil vesel dan za snidenje zlatega rodu tivolskih košarkarjev in nadaljevanje snemanja celovečernega dokumentarnega filma o ozadju osvojitve evropskega pokala 1994, sobota bo pomembno delovno poglavje za njihove naslednike. Le še štiri kola so namreč ostala do konca rednega dela lige ABA, Cedevita Olimpija pa mora napeti vse sile v boju za četrto mesto in prednost tekme več na domačem parketu v četrtfinalu končnice. V njej se utegne najverjetneje pomeriti z Zadrom, ki jo bo danes ob 17. uri pričakal v dvorani Krešimirja Ćosića.

Kdo je že nedosegljiv za Ljubljančane in čemu lahko pripišemo zaostanek? Enega od osmih porazov so doživeli proti Zadru v Stožicah, s kakšnimi orožji so bili uspešni gostje? Kdo je nasploh prvi adut Dalmatincev? Kaj o tekmecu meni Zoran Martić, na koga ne bo mogel računati danes? Tudi Krka ima pred seboj pomemben nastop, resda šele v ponedeljek ob 18. uri. Vmes je zdrsnila na zadnje mesto na lestvici ...