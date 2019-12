Po polomu so zaigrali po zgledu junakov iz leta 1994

Tokrat »de luxe« različica

Junaki evropskega pokala 1994 so v Stožicah poželi velik aplavz. FOTO: ABA

Rimcu je odleglo

Cedevita Olimpija : Crvena zvezda 75:64 (53:48, 35:32, 14:16) Dvorana Stožice, gledalcev 5000, sodniki Belošević, Juras (oba Srb) in Pukl (Slo).

Cedevita Olimpija: Krušlin 9 (2:2), Boatright 17 (3:3), Hopkins 4, Murić 2, Miller-McIntyre 8 (0:1), Blažič 3 (1:2), Stipanović 8, Simonović 16 (0:2), Zirbes 8; Crvena zvezda: Kuzmić 4, D. Brown 5 (1:4), Čović 6, L. Brown 17 (2:2), Davidovac 5 (3:4), Faye 3, Baron 10 (3:5), Gist 5 (1:2), Jenkins 6, Simanić 3.

Cibona : Koper Primorska 80:78 (68:63, 50:46, 25:23) Dvorana Dražena Petrovića, gledalcev 800, sodniki Javor (Slo), Hordov in Terlević (oba Hrv).

Cibona: Bilinovac 8 (0:1), Rebec 0, Katić 11 (1:1), Bundović 11 (3:3), Vucić 2, Novačić 28 (3:3), Rozić 10 (0:2), Ljubičić 2, Gibson 3 (1:1), M. Ramljak 5; Koper Primorska: Holt 7, Harris 14 (1:2), Kosi 4 (2:2), Lazić 3, Marinković 11 (3:4), Hodžić 11 (0:1), Jagodić Kuridža 12 (2:2), Dimec 3 (1:2), Šiško 13 (2:2).

Partizan : Krka 102:80 (69:56, 46:37, 22:20) Štark Arena, gledalcev 2469, sodniki Obrknežević (Srb), Koljenšić (ČG) in Hadžić (Hrv).

Partizan: Walden 11 (5:6), Zagorac 16 (2:2), Gordić 4 (4:4), Jaramaz 17 (8:8), Miletić 4 (2:2), Veličković 9 (2:3), Birčević 20 (3:4), Peiners 12 (8:8), Mosley 9 (3:3); Krka: Cosey 24 (3:3), Jones 5 (1:2), Marinelli 11 (6:6), Stipaničev 2 (2:2), Đapa 7 (2:2), Jošilo 15 (2:2), Lapornik 4 (1:2), Rakićević 2, I. Ramljak 10.



Vrstni red: Budućnost 8:1, Cedevita Olimpija 7:2, FMP, Partizan in Koper Primorska po 6:3, Crvena zvezda 5:4, Mornar, Cibona in Krka po 4:5, Mega Bemax 2:7, Zadar in Igokea po 1:8.

Ljubljana – V Stožicah je bilo končno vnovič praznično tudi na košarkarski tekmi. Na tribunah se je zbralo 5000 gledalcev – največ, odkar se v Ljubljani naselila Cedevita Olimpija –, ki so navdušeno pozdravili zmago nad evroligašem Crveno zvezdo v derbiju 9. kola lige. Ob polčasu pa so bučno zaploskali tudi junakom zmagoslavja Smelta Olimpija v finalu evropskega pokala 1994 v Lozani.Posebne slovesnosti so se udeležili člani takratne šampionske desetericein, trenerjain, fizioterapevt, vodja ekipein direktor, v zgodovino kluba pa so se vpisali tudi tokrat odsotniinLjubljanski košarkarji so nas v minulih tednih navadili, da imajo nekoliko kameleonski značaj in da se navzamejo tekmovalne drže svojih tekmecev. Proti tistim iz višjih razredov (denimo proti Partizanu, Unicsu Kazanu in zdaj še proti Crveni zvezdi) se stvari lotijo bistveno drugače kot proti moštvom, za katera pričakujejo, da se bodo premagala kar sama. Najbolj očitni primer podcenjevanja je bil Zadar, ki je proti Cedeviti Olimpiji dosegel edino zmago v regionalni ligi, in to z 38 točkami razlike, v petek pa se je vrnil v kruto realnost in zaostal za FMP za 27 točk. Stožiško občinstvo je tokrat videlo »de luxe« različico domačega moštva, ki je proti najdražji zasedbi v ligi ABA zadnjič zaostajala s 14:16, nato pa pokazala, da zna igrati zrelo in stanovitno tako v obrambi kot napadu.O težavah Beograjčanov zgovorno priča že končni rezultat, saj so krepko zaostali za svojim strelskim povprečjem v regionalnem prvenstvu, ki je pred prihodom v Ljubljano znašal 87,8 točke. Gostitelji so jih krepko prekosili pri izkoristku metov iz igre (v odstotkih z 52:41), zadeli so tri trojke več (9:6), dobili skok s 36:30, zbrali več asistenc (16:11), njihovo statistiko je kazilo le 17 izgubljenih žog, ki pa so bile v večji meri posledica prevelike želje kot pa ustvarjalne nemoči.Domače moštvo je bilo tudi uravnoteženo, ne le po učinku zunanjih in notranjih strelcev. Člani začetne peterke so dosegli 37 točk, največ (16) nekdanji adut Crvene zvezde(za dve točki 2:4, za tri 3:8 in 7 skokov), košarkarji s klopi 38, med njimi največ (17) branilec(za dve 1:3, za tri 4:6, 6 skokov in 3 asistence), ki je vstopil v igro po uvodnem vodstvu Beograjčanov z 12:4 ter z energetsko iskro razblinil zadnje kančke živčnosti in »zadrskega sindroma«.Cedevita Olimpija si je priigrala obetavno prednost 33:21 že do 17. minute, tik pred glavnem premorom pa nekoliko lahkomiselno omogočila tekmecem, da so zaostanek znižali na pičle tri točke. V nadaljevanju se je znala ogniti prevelikim nihanjem, čeprav nekateri njeni košarkarji (predvsemin) niso imeli svojega dneva. V zadnji četrtini so pri rezultati 62:57 vnovič stopili v ospredje Boatright, Simonović,inter dokončno razorožili uglednega tekmeca, ki je pred tem dosegel dve zaporedni zmagi v evroligi nad Žalgirisom in Valencio.Olimpijinemu trenerjuje odleglo, saj tudi njemu ni bilo lahko po zadrskem polomu: »Ni dvoma, zadovoljni smo z dobro predstavo. Crvena zvezda je velik izziv za vse v ligi ABA, saj uspešno nastopa v evroligi, hkrati pa brani naslov regionalnega prvaka. Pri nas je bila motivacija vidna, s pomočjo navijačev pa smo prebrodili tudi krizne trenutke. Pričakovali smo agresivno igro Beograjčanov, toda vedeli smo tudi, da nizajo veliko tekem, kar pušča posledice. To se je tokrat videlo pri njihovem metu za tri točke.«