Po premoru kar trije derbiji za slovenska moštva

Košarkarska igrišča v ligi ABA bodo danes znova oživela po tritedenskem premoru in nemudoma postala prizorišča vrste zanimivih dvobojev. Slovenska trojica se bo po vrsti udarila s tekmeci s slovitimi imeni: Krka bo danes pričakala vodilni Partizan, v nedeljo bo trenutno četrta Cedevita Olimpija gostovala pri tretji Crveni zvezdi, Koper pa bo obiskala dvakratna evropska prvakinja Cibona. Zaradi preventivnih razlogov v prazni dvorani Bonifika.



Vodstvo Kopra Primorske se je zaradi naraščajočega števila primerov koronavirusa v številnih državah, med katerimi sta tudi bližnji Italija in Hrvaška, odločilo, da bo za javnost zaprlo tako jutrišnjo tekmo z Zagrebčani kot torkov dvoboj DP s Heliosom. Domače moštvo bo brez podpore navijačev poskusilo nadaljevati niz dobrih predstav s prepolovljeno zasedbo, med katerim je doseglo tri zmage v zadnjih štirih kolih lige ABA ter osvojilo pokal Spar in prvo mesto v uvodnem delu slovenske lige. Zavedajo pa se, da bodo košarkarji Cibone nabrušeni po porazu v finalu hrvaškega pokala z Zadrom in da jim še vedno vroče na regionalni lestvici. Z izkupičkom 6:13 so 9., pred zadnjimi tremi koli pa imajo dve zmagi prednosti pred zadnjeuvrščenim Zadrom. Ne smemo pozabiti niti, da so ob prvem soočenju prekosili takrat še popolno zasedbo Primorcev z 80:78.



Enako bero ima Krka, ki ima pred seboj zahteven spored, njeni tekmeci bodo Partizan, 5. Mornar in 4. Cedevita Olimpija. Beograjčani se bodo tekme lotili zelo resno in poskusili iztržiti 11. zmago v zadnjih 12 regionalnih nastopih, saj imajo le točko prednosti pred Budućnostjo. Svojo kakovost so potrdili tudi v decembrskem dvoboju z Novomeščani, ki so ga dobili s 102:80, medtem ko so se bo dolenjsko moštvo poskusilo ogniti petemu zaporednemu porazu.

V Beogradu za 3. mesto

Pozni nedeljski termin sta si rezervirala razočaranca zadnjih tednov. Tako Cedevita Olimpija kot Crvena zvezda sta ostala brez domačih pokalnih lovorik (rdeče-beli po podaljšku v finalu s Partizanom) in nimata veliko možnosti, da bi lahko dohiteli vsaj Budućnost. Še več, popraviti bosta morali marsikaj v svoji igri, da bi si lahko priigrali tretje in četrto mesto pred polfinalom končnice. Beograjčani bodo za nameček vse do 10. aprila razpeti na več frontah, saj morajo odigrati še osem tekem v evroligi, v kateri so doživeli sedem porazov v zadnjih osmih nastopih, toda še vedno zaostajajo le za eno zmago za 8. mestom, ki prinaša napredovanje v četrtfinale.



Ljubljančani so se odpravili na pot brez nekdanjega zvezdaša Marka Simonovića, ki so ga do konca sezone posodili Unicaji iz Malage, vendar ne razmišljajo o vnaprejšnji predaji. Na osmi tekmi pod vodstvom trenerja Jurice Golemca bodo poskusili doseči sedmo zmago in si olajšati delo pred finišem lige ABA, v katerem jih čakata še dvoboja z Budućnostjo v Stožicah in s Krko v Novem mestu.



Pari 20. kola lige ABA, danes: Krka – Partizan (18), Zadar – FMP (20); nedelja: Mega Bemax – Igokea (12), Koper Primorska – Cibona (20), Crvena zvezda – Cedevita Olimpija (21); ponedeljek: Budućnost – Mornar (18).



1. kolo lige Nova KBM za prvaka, danes: Hopsi Polzela – Helios Suns (19), Rogaška – Koper Primorska preloženo; že odigrano – Cedevita Olimpija : Krka 86:77; 1. kolo za obstanek, danes: Šentjur – Zlatorog (19), Šenčur GGD – Terme Olimia (19).