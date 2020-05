FOTO:Po prihodu Luke Dončića je Dallas dražji za pol milijarde dolarjev

Košarkarji Dallasa imajo bogato zbirko legend.







Odkar so košarkarji Dallasa pred devetimi leti osvojili svoj prvi in edini naslov prvakov lige NBA, so se običajno med prvimi odpravili na poletne počitnice. V zadnjih osmih sezonah so se štirikrat uvrstili v končnico in vselej izpadli v prvem krogu, najpozneje 5. maja. Po treh sušnih letih jih je na pragu vnovične uvrstitve v izločilne boje ustavil koronavirus in še vedno ne vedo, kdaj, kje in v kakšni obliki bi lahko dokončali prvenstvo, todaburi domišljijo tudi med prisilnim počitkom. Si je že pri 21 letih zaslužil mesto v elitni klubski peterki vseh časov?Ljubljančan je doslej igral le na 126 tekmah lige NBA – v krstni sezoni na 72, v drugi 54 –, vendar je v hitropoteznem slogupresegel tudi najvišja pričakovanja. Lani si je v prepričljivem slogu rezerviral lovoriko za najboljšega novinca leta, letos ni dovolil nikakršnega dvoma pri izboru udeležencev tekme All-Star, na kateri bi mu pripadlo mesto že leto dni prej. Hkrati pa še naprej napreduje z neverjetno lahkoto.V prvenstvu 2019/20 dosega povprečje 28,7 točke (7,5 višje kot lani), 9,3 skoka (1,5 več) in 8,7 asistence (2,7), kar le delno razkriva njegov potencial. A več kot 28 točk na tekmo je v celotnem prvenstvu doseglo le 55 košarkarjev v zgodovini lige NBA, med njimi zgolj eden v Dallasovem dresu:je v sezoni 1983/84 igral s povprečjem 29,5 točke. Najvišja strelska beraje medtem 26,6 točke iz prvenstva 2005/06.Ob 40-letnici obstoja moštva Dallas Mavericks so se mnogi spomnili njegovih imenitnih košarkarjev. Klub je resda upokojil le drese treh asov iz 80. in 90. let, branilcevin, a velemojstrov je bilo še veliko več. Naslednjo bodo počastili številko 41, s katero je blestel Nowitzki, mesto med uglednimi izbranci bi si zaslužil še eden najboljših organizatorjev igre vseh časov, ki je osem sezon branil barve Dallasa in ga usmeril do šampionske lovorike. Pred njim je bil dirigent moštva prav tako odlični, nekoliko starejši se dobro spomnijin, mlajše so navduševali tudiin. Vendar nihče v takšnem obsegu kot Luka Dončić.Nedavni izbor medijske mreže ESPN ne dovoli veliko dvoma. Najboljši košarkar v zgodovini Dallasa bo še lep čas Nowitzki, ki je bil kar 21 sezon glavno orožje moštva in se je lani upokojil kot šesti najboljši strelec v zgodovini lige NBA. Pri sestavi elitne klubske peterke pa je že možno nekaj možnosti. Po okusu ESPN bi jo dopolnili Harper, Terry, Blackman in Aguirre, drugi vidijo v njej Kidda, Nasha in Finleyja, manjšina podpira druščino članov košarkarskega hrama slavnih, ki se v Dallasu niso dolgo zadržali, kot soinKonkurenca je huda, zato si lahko Dončić šteje v čast, da v ZDA že zdaj razmišljajo, koga od klubskih legend bi lahko zamenjal v sanjski peterki. Zanj govori predvsem njegova izjemna raznovrstnost, je vrhunski ustvarjalec in realizator, odlično se znajde tako v vlogi dirigenta kot krilnega centra, kar je bilo za vse naštete velikane nedosegljivo. To velja tudi za člane šampionske zasedbe Teksačanov z Nowitzkim, Terryjem, Marionom, Kiddom,in J. J. Bareo na čelu, ki je leta 2011 po vrsti izločila Portland (4:2), LA Lakers (4:0), Oklahomo (4:1) in v velikem finalu še Miami s 4:2, ter za Aguirra, ki je po osmih sezonah pri Dallasu prišel na svoj račun pri Detroitu in osvojil dva naslova prvaka v letih 1989-90.Čudežni Slovenec ima vendarle veliko rezervo: svojo nesporno kakovost mora potrditi še z moštvenimi podvigi pod ameriškimi obroči. Pri tem uživa veliko podporo lastnika kluba, ki je pred 20 leti kupil franšizo za 285 milijonov dolarjev, februarja letos pa jo je revija Forbes ovrednotila na 2,4 milijarde $. Po Dončićevem prihodu je pridobila za kar pol milijarde »teže«.