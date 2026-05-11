Košarka

Po rekordnem rafalu trojk ekspresno v finale vzhodne konference

New York Knicks so prvi polfinalisti končnice lige NBA. V četrti tekmi drugega kroga končnice v Philadelphii zmagali kar 30 točkami razlike. Minnesota
Miles McBride (levo) in drugi košarkarji New Yorka so v Philadelphii uprizorili strelski šov za bliskovito napredovanje v konferenčni finale lige NBA. FOTO: Emilee Chinn/Getty Images Via AFP
Miles McBride (levo) in drugi košarkarji New Yorka so v Philadelphii uprizorili strelski šov za bliskovito napredovanje v konferenčni finale lige NBA. FOTO: Emilee Chinn/Getty Images Via AFP
Š., R., STA
11. 5. 2026 | 08:10
New Yorks Knicks so prvi udeleženci polfinala končnice lige NBA. Knicks so se med najboljšo četverico prebili ekspresno. S 4:0 v zmagah so v polfinalu vzhodne konference izločili Philadelphio. Na zadnji tekmi serije so povsem prevladovali, drugo tekmo v Philadelphii so dobili s kar 30 točkami razlike (144:114).

Kratkohlačniki so z veliko metlo pometli povsem nebogljene člane zasedbe »sixers« in se uvrstili v finale vzhodne konference lige NBA.

Košarkarji New Yorka so izenačili rekord končnice lige NBA s 25 trojkami, kar je bil rekordni dosežek z 11 trojkami v prvi četrtini in rekordnimi 18 trojkami v prvem polčasu.

To je bila sedma zaporedna zmaga tretjega nosilca na vzhodu v končnici. V prvem krogu so z izidom 4:2 v zmagah izločili šestouvrščeno ekipo rednega dela sezone Atlanta Hawks, nato pa niso imeli težav s sedmo uvrščeno Philadelphio, ki je za potrditev končnice morala igrati dodatne kvalifikacije, turnir play-in. Philadelphia je nato v prvem krogu presenetljivo izločila druge nosilce vzhoda Boston Celtics s 4:3.

Kratkohlačniki se bodo v predzadnjem krogu končnice za preboj v veliki finale na štiri zmage merili z boljšim iz obračuna med prvim nosilcem Detroitom in četrtim Clevelandom. Detroit vodi z 2:1 v zmagah.

Knicks so se drugo leto zapovrstjo uvrstili v konferenčni finale. »Tekmo za tekmo,« je dejal zvezdnik zasedbe Jalen Brunson, potem ko je New York na domačem igrišču drugo tekmo zaporedoma premagal 76erse.

»Mislim, da nas čaka še veliko dela in da se moramo bolj osredotočiti,« je povedal.

Miles McBride je zadel sedem trojk in dosegel 25 točk, Brunson pa je zadel šest trojk in dosegel 22 točk.

Šest igralcev je za Knicks doseglo dvomestno število točk, drugo tekmo po vrsti so bili brez OG Anunobyja zaradi nategnjene mišice v zadnji loži.

Knicks so v prvi četrtini dosegli 43 točk. Trener Philadelphie Nick Nurse je bil obupan, med enim odmorom pa je svojo ekipo pozval, naj ostanejo pozitivni in »igrajo odločneje«.

Toda ko je množica bučnih navijačev Knicks njihovo Xfinity Mobile Areno spremenila v sovražno ozemlje, sixers niso mogli najti odgovora.

Ko so gostje pred odmorom povedli z 81:57, je bila tekma praktično že odločena, prednost so nato povečali na kar 44 točk, kar jim je omogočilo, da so v zadnji četrtini počivali svoje začetne igralce.

Joel Embiid, ki se je po aprilski odstranitvi vnetega slepiča boril s poškodbami kolka in gležnja, je zadel vseh osem metov in šest od sedmih prostih metov ter vodil 76ers s 24 točkami.

Anthony Edwards (levo) je Minnesoto vodil do izenačenja v zmagah proti San Antoniu. FOTO: Bruce Kluckhohn/Imagn Images Via Reuters Connect
Anthony Edwards (levo) je Minnesoto vodil do izenačenja v zmagah proti San Antoniu. FOTO: Bruce Kluckhohn/Imagn Images Via Reuters Connect

Tyrese Maxey je dodal 17 točk, toda sixers, ki so v prvem krogu šokirali favorizirane kelte, se od leta 2001 niso uvrstili dlje od drugega kroga.

»Iskreno povedano, New York je bil preprosto boljši od nas v vsem,« je dejal Embiid.

Minnesota je v polfinalni seriji zahodne konference izenačila izid na 2:2 in se proti koncu tekme oddaljila s 114:109 za zmago nad San Antoniom, ki je večino tekme igral brez Victorja Wembanyame.

V Minneapolisu je zvezdnik volkov Anthony Edwards v burni zadnji četrtini, v kateri se je vodstvo zamenjalo petkrat, dosegel 16 od svojih 36 točk.

Rudy Gobert je z akcijo za tri točke tri minute in 52 sekund pred koncem zagotovil vodstvo Timberwolves s 103:101, Ayo Dosunmu pa je z novo akcijo za tri točke povečal prednost Minnesote na 110:103 in tako zagotovil zmago na tekmi, v kateri nobena ekipa ni vodila z več kot devetimi točkami prednosti.

Obrambni igralec leta Wembanyama je bil v začetku druge četrtine prvič v karieri v ligi NBA izključen iz igre.

Po napadalnem skoku, ki sta ga Naz Reid in Jaden McDaniels ustavila, se je obrnil proti Reidu in ga udaril s komolcem v čeljust.

