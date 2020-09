Po šestih mesecih zatišja za prvo lovoriko

Ljubljana – Zaradi pandemije novega koronavirusa je minilo več kot šest mesecev od zadnje uradne košarkarske tekme v Sloveniji. Igrišča bodo znova oživela konec meseca, ko se bodo začela ligaška tekmovanja, še pred tem pa bosta Cedevita Olimpija in Krka v četrtek odprli novo sezono s tradicionalno tekmo za superpokal v Kranju.



Z osvojitvijo zlate kolajne na evropskem prvenstvu 2017 je 17. september, ko so Goran Dragić, Luka Dončić in druščina v finalu premagali Srbijo, postal praznik slovenske košarke. Na ta dan se od tedaj uradno začne košarkarska sezona. Tekma med Ljubljančani in Novomeščani bo v dvorani Planina ob 20. uri, zaradi koronskih omejitev pa bo potekala brez gledalcev oziroma z zgolj povabljenimi gosti in novinarji. Neposredno jo bo mogoče spremljati na športni televiziji Sportklub, ki je po novem partner Košarkarske zveze Slovenije.

Novomeščani vskočili v zadnjem hipu

To bo 17. tekma za slovenski superpokal: Olimpija ima v svojih vitrinah osem naslovov, Krka pa pet. Moštvi sta se za superpokal pomerili sedemkrat, nazadnje leta 2017 v Ljubljani, ko so se naslova veselili Ljubljančani. V medsebojnih dvobojih so sicer s 4:3 uspešnejši Novomeščani, ki so zadnji naslov osvojili leta 2016 v Podčetrtku z zmago nad Heliosom.



Zadnja dva naslova je osvojila Koper Primorska, ki bi morala kot letošnja pokalna zmagovalka igrati v tekmi za superpokal, vendar je prejšnji teden sporočila, da nima dovolj igralcev v kadru, tako da je KZS k sodelovanju povabila Krko. »Malce nas je presenetila vest, da bomo igrali. A smo resnično veseli, da se sezona vendarle začenja,« je na novinarski konferenci v Ljubljani povedal Krkin kapetan Luka Lapornik.