Po skoraj 19 letih z zmagovalno podajo končal sijajen niz

Od 6. januarja 2007 je LeBron James na vsaki tekmi lige NBA dosegal dvomestno število točk. Po 1297 tekmah se je ta neverjeten niz končal – superzvezdnik je v zadnjih sekundah dosegel zmagovito podajo za slavje LA Lakers nad Toronto Raptors s 123:120.

LA Lakers so v ligi NBA v Kanadi gostovali brez najboljšega strelca lige NBA Luke Dončića, ki se te dni z dovoljenjem kluba iz osebnih razlogov mudi v Ljubljani, in prišli do 16. zmage v sezoni.

James je prvič po 1297 tekmah lige NBA dvoboj končal z manj kot desetimi točkami – dosegel je osem točk – in zadnjo priložnost za podaljšanje svojega niza zapravil z zmagovito podajo za Lakers.

Rui Hačimura (levo) je s trojko odločil dvoboj v Torontu. FOTO: Dan Hamilton Imagn Images Via Reuters Connect

Nekaj sekund pred koncem je James prejel žogo, a se je odločil za podajo Ruiju Hačimuri, ki je ob izteku časa zadel trojko in s tem zapečatil zmago gostov.

Ko so ga novinarji po tekmi spraševali, če kaj obžaluje konec tako izjemnega niza, je 40-letni zvezdnik odločno odvrnil: »Ne, niti malo! Saj smo vendar zmagali!«

Po zmagi je dodal, da je kot vedno »poskušal igrati igro na pravi način. Tako so me učili, tako sem igral vso svojo kariero«.

»Je tako nesebičen igralec,« je dejal njegov soigralec Jake LaRavia. »Samo igra košarko. Imel je priložnost podaljšati niz, a zaradi igralca, ki je, in zaradi tega, kar je kot oseba, se je odločil za nesebično potezo, podal Ruiju in zmagali smo.«

Ko ni bilo Luke Dončića, je Austin Reaves polnil koš tekmecev. FOTO: Dan Hamilton/Imagn Images Via Reuters Connect

Austin Rivers se je ustavil pri 44 koših

Ameriška legenda drži rekord za najdaljši niz dvomestnih točk. Po poročanju ameriških medijev je Michael Jordan dosegel tovrsten niz na 866 tekmah, Kareem Abdul-Jabbar na 787, Karl Malone pa je četrti s 575 zaporednimi tekmami.

»LeBron natančno ve, koliko točk ima v tem trenutku,« je dejal trener Lakers JJ Redick. »To mu je uspelo, kot že tolikokrat prej.« James je najboljši strelec lige NBA vseh časov, 30. decembra bo dopolnil 41 let.

To je bila 16. zmaga jezernikov v sezoni; v zahodni konferenci ima boljši izkupiček le branilec naslova Oklahoma.

Kljub Jamesovi odločilni podaji – njegovi enajsti na tekmi – je bil junak večera Austin Reaves, ki je tekmo končal s 44 točkami in z desetimi podajami.

Derrick White je bil najboljši strelec Bostona, ki bo naslednji tekmec Los Angeles Lakers, pri zmagi proti Washingtonu. FOTO: Geoff Burke/Imagn Images Via Reuters Connect

Naslednja tekma jezernike čaka v petek, ko bodo gostovali še v Bostonu. Celtics so tokrat igrali v Washingtonu in domačim Wizards s 146:101 prizadejali najhujši poraz v sezoni.

Derrick White je dosegel osebni rekord sezone s 30 točkami, Jordan Walsh je k zmagi Bostona, ki je igral brez Jaylena Browna, dodal 22 točk.

To je bila še osma zmaga za Boston na zadnjih desetih tekmah.