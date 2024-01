Po skoraj letu dni konec črnega niza – Cedevita Olimpija je premagala Hamburg

Košarkarji Cedevite Olimpije so dosegli prvo zmago v tej sezoni evropskega pokala. Na gostovanju v Hamburgu so slavili s kar 31 točkami prednosti, tekma se je končala s 114:83. Ljubljančani so s tem prekinili niz 20 porazov v evropskem pokalu - pred tem so nazadnje zmagali 1. februarja 2023 - in se izognili neslavnemu rekordu, da bi postali prva ekipa v zadnjih treh sezonah brez zmage v predtekmovanju.

Do konca evropske sezone imajo še dve tekmi. Naslednjo sredo bo v Ljubljani gostovala močna zasedba iz Londona, 7. februarja pa jih v gosteh čaka Pariz, ki je v tej sezoni izgubil le eno tekmo.

Cedevita Olimpija je več kot zasluženo prišla do prvih točk. Vodila je večji del srečanja, že v prvi četrtini si je priigrala dvomestno prednost, zmagovalec pa je bil dokončno odločen sredi drugega dela oziroma na začetku zadnje četrtine, ko je semafor v Hamburgu kazal rezultat 90:62.

Najboljši točkovni izplen v sezoni

Ljubljančani so koncu zabeležili celo tretji najboljši točkovni izkupiček sezone v evropskem pokalu - 120 točk sta dosegla Cluj po podaljšku in Pariz, 118 pa jih je zbral Hapoel - ter svojega najvišjega v sezoni v vseh tekmovanjih. Izboljšali so 106 točk iz zadnje tekme v ligi Aba proti Igokeji.

Pri Cedeviti Olimpiji se je med strelce vpisalo vseh dvanajst igralcev. Največ točk so dosegli Jaka Blažič (24 točk, met 10:16, indeks 31), Justin Cobbs (16 točk, 8 podaj, indeks 26) in DJ Stewart (15 točk).

Cedevita Olimpija - Hamburg 114:83 (28:22, 52:45, 83:62)

Dvorana Edel-optics.de, gledalcev 2000, sodniki: Shemmesh, Gordon (oba Izrael), Udyanskyy (Velika Britanija).

Towers Hamburg: Hughes 7, Reece 4, Brauner 6, Moeller 3, Meisner 2, Dziewa 21 (2:3), Christmas 15 (2:2), Hinrichs 3, King 19 (7:11), Durham 3 (1:2).

Cedevita Olimpija: Stewart 15, Radović 4 (2:3), Radičević 4, Cobbs 16 (8:10), Glas 3, Blažič 24 (3:3), Todorović 2, Matković 12 (1:1), Jones 7 (1:1), Ščuka 9 (5:5), Dragić 12 (4:4), Šaškov 6 (2:2).

Prosti meti: Towers Hamburg 12:18, Cedevita Olimpija 26:29, met za tri točke: Towers Hamburg 7:19 (Brauner 2, Hughes, Dziewa, Christmas, Hinrichs), Cedevita Olimpija 6:16 (Dragić 2, Matković, Blažič, Glas, Stewart), osebne napake: Towers Hamburg 24, Cedevita Olimpija 17, pet osebnih: Hughes (34.).