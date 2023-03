Po streljanju na ulici priprli nekdanjega zvezdnika lige NBA

Shawna Kempa so aretirali v sredo in ga prepeljali v washingtonski Pierce County, saj se je znašel v preiskavi streljanja na mimoidoči avtomobil. Policija iz Tacome je sporočila, da so streli odjeknili po prerekanju dveh moških blizu lokalnega nakupovalnega središča zgodaj popoldne. O poškodbah ne poročajo, eden od voznikov je s kraja dogodka pobegnil, policisti pa so zasegli tudi pištolo.

Triinpetdesetletnega Kempa, nekdanjega člana Seattle SuperSonics, Cleveland Cavaliers, Portland Trail Blazers in Orlando Magic, ki je kar šestkrat nastopil na tekmi zvezd in bil trikrat izbran v drugo najboljšo peterko lige NBA, so aretirali okoli štiri ure po dogodku. V Elkhartu (Indiana) rojeni 208 cm visoki krilni center je najslavnejše trenutke kariere doživel v Seattlu, ki ga je kot 17. po vrsti izbral na naboru leta 1989, s SuperSonics pa je ob boku legendarnega Garyja Paytona zaigral tudi v finalu lige NBA 1996, ko so bili premočni Chicago Bulls z Michaelom Jordanom.

Kemp se je po zaključku kariere spopadal s prekomerno težo, že nekajkrat pa se je znašel v policijskem pridržanju in preiskavah, večinoma je šlo za prestopke, povezane s prepovedanimi substancami. V karieri naj bi Kemp zaslužil več kot 91 milijonov dolarjev, v Seattlu pa je lastnik znane trgovine s konopljo Kemp's Cannabis. Uradno je oče sedmih otrok, neuradno naj bi z devetimi ženskami imel kar 11 potomcev.