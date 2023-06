Po velikem razočaranju košarkarice branijo selektorja

V nadaljevanju preberite:

Celo najboljši iskalci izgovorov bi tokrat obupali: dosežka Slovenije na 39. eurobasketu za ženske ne bi mogli poimenovati drugače kot Neuspeh z veliko začetnico za našo košarko. A za izpad po treh tekmah v domačih Stožicah brez ene same zmage – slabše se je odrezal le drugi gostitelj prvenstva Izrael – verjetno nosi najmanj krivde dvanajsterica igralk, ki sicer ni igrala brezhibno, a se je trudila po najboljših močeh. Dogodek pa so že pred začetkom kvarile »bolezni«, ki smo jih večkrat videli pri moški izbrani vrsti.

Zelo pomenljive so bile ocene najbolj izkušenih košarkaric, ob katerih se je kalilo sedem debitantk na EP. Zakaj ni ob naštevanju razlogov nobena omenila Nike Barič, ki so jo pred prvenstvom črtali z reprezentančnega seznama? Kaj o selektorju menita izkušeni Teja Oblak in Eva Lisec? Kaj so bile šibke točke slovenske ekipe in kako jih vidi predsednik KZS Matej Erjavec? Kaj je prednostna naloga izbrane vrste? Bo Georgios Dikaioulakos ostal selektor?