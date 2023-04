Po vročem spektaklu v Madridu so hitro prišle kazni

Druga tekma četrtfinala končnice evrolige med košarkarji Reala in Partizana v Madridu (70:85) se je končala že slabi dve minuti pred iztekom igralnega časa. Na parketu je namreč izbruhnil množični pretep, zaradi 21 izključenih na obeh straneh pa je moštvoma zmanjkalo košarkarjev za nadaljevanje; vsako bi moralo imeti na igrišču vsaj dva.

Neodvisni disciplinski sodnik evrolige se je hitro odzval in izrekel kazni. Tako Real in Partizan, ki pred selitvijo dvoboja do treh zmag v Beograd vodi že z 2:0, bosta morala plačati po 50 tisoč evrov kazni zaradi nešportnega vedenja. Realov krilni center Guershon Yabusele, ki je rokoborsko obračunal s Partizanovim branilcem Dantejem Exumom, je bil kaznovan s petimi tekmami suspenza. Na dveh tekmah bo počival član Partizana Kevin Punter, ki se je zapletel v prerivanje s Sergiom Llullom ob začetku pretepa. Gabriel Deck iz Reala in Matthias Lessort iz Reala pa bosta morala izpustiti po eno tekmo.

Moštvi nimata pravice do pritožbe, na družbenih omrežjih pa krožijo številni zapisi vpletenih, ki obžalujejo incident. Tretja tekma v seriji bo na sporedu v torek v Beogradu, Partizan pa bi se z zmago že uvrstil na zaključni turnir v Kaunasu. Beograjčani so namreč tudi prvo tekmo v Madridu dobili z 89:87.