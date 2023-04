Tako kot so šle po zlu Dallasove delnice, so šle tudi Dončićeve

V nadaljevanju preberite:

Ob Dallasovem 11. mestu med zahodnimi moštvi in 21. izkupičku med 30 franšizami v ligi NBA Luki Dončiću ne morejo pomagati niti dobre vile niti drugo mesto na razpredelnici najboljših strelcev sezone, deveto med podajalci in 29. med skakalci. Kateri njegovi tekmeci so medtem pridobili ceno? Priznanje MVP v izboru stočlanske žirije novinarjev in ZDA in Kanade običajno podelijo v prvi polovici junija, a že zdaj prevladuje občutek, da imajo prednost trije košarkarji. Kdo med njimi še posebej izstopa in zakaj? Kdo je bil doslej edini soglasno izbran za MVP?