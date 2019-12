FOTO:Po zvinu gležnja so Dončića nemudoma poslali v bazen

Nemudoma na rehabilitacijo

Namesto novega slovenskega derbija v ligi NBA in uspeha domačega moštva so ljubitelji košarke v Dallasu doživeli dvojno razočaranje.je tako kot lani, ko je še okreval po operaciji kolena, izpustil gostovanje v Teksasu zaradi načete prepone,pa je že po pičlih stotih sekundah moral zapustiti igro z zvitim gležnjem. Za nameček je zmaga po podaljšku s 122:118 pripadla Miamiju, ki je vodil že s 24 točkami prednosti.Poskus, da bi na 21. zaporedni tekmi zbral vsaj 20 točk, 5 skokov in 5 asistenc ter prinesel Dallasu 12. zmago v zadnjih 14 nastopih, se je za Dončića končal pri pičlih dveh točkah, enem skoku in osmem porazu v dosedanjih 25 tekmah sezone. Med prodorom proti obroču je izgubil nadzor nad žogo in stopil na nogo tekmečevemu branilcu, nato pa padel med prve vrste gledalcev za košem in se prijel za desno stopalo.Jasno je bilo, da je je šlo za najbolj klasično košarkarsko poškodbo, ko je Ljubljančan ob pomoči šefa medicinsko-kondicijske službe moštvaodšepal v slačilnico in se ni vrnil v želenem času, pa tudi, da Mavericks do konca dvoboja ne bodo mogli več računati nanj. Ostali so brez tretjega najboljšega strelca v ligi NBA (povp. 30,4), drugega podajalca (9,3) in 13. skakalca (9,9), vendar so pogumno nadaljevali tekmo in skorajda bi jim uspel pravi podvig. Če bi bili le nekoliko bolj zbrani v zadnji minuti podaljška, bi nadomestili tretji največji zaostanek v zgodovini kluba; leta 2008 so se vrnili po -29 z Minnesoto, leta 1994 po -25 v Denverju.Vse je seveda najbolj zanimalo, kaj je razkril takojšnji rentgenski pregled Dončićevega gležnja. Poškodba ni hujša, zato so ga preusmerili v terapevtski center v dvorani, ki je opremljen s posebnim bazenom s podvodnim tekočim trakom. V njem se je Ljubljančan nemudoma lotil rehabilitacije, vprašanje pa je, kdaj se bo bo lahko vrnil na igrišča. Dallasov spored bo namreč sila zahteven tudi po soočenju z Miamijem, tretjim na razpredelnici vzhodne konference.Že jutri ponoči ga čaka gostovanje pri Milwaukeeju, ki je nanizal že 18 zaporednih zmag in je najuspešnejši v celotni ligi, nato pa se bo pomeril še z Bostonom, Philadelphio in Torontom, ki zasedajo tretje, drugo in četrto mesto med vzhodnimi moštvi. Če bo moral Dončič v celoti preskočil prvo tekmo v sezoni (lani je manjkal na desetih), bosta morali za organizacijo igre poskrbetiin»Zares upam, da Lukova poškodba ne bo pustila resnih posledic. Če me že vlečete za jezik, osebno menim, da še ne bo mogel igrati v Milwaukeeju, nato pa bomo videli. Škoda, saj je bil neverjeten na vseh dosedanjih tekmah. Običajno se košarkarji ogromno naučijo med krstno sezono v ligi NBA, Luka pa je presegel vsa pričakovanja, čeprav je že lani igral odlično. Letos je tudi vrhunsko telesno pripravljen, kar me opogumlja ob njegovi nezgodi," je po tekmi ocenil Dallasov trener. Goran Dragić pa je prek twitterja izrekel lepe želje svojemu sostanovalcu med nepozabnim eurobasketom 2017: "Hitro okrevaj, ciki ...«Dončiću je namenil prijazne besede tudi najbolje plačani Miamijev krilni ass 27 točkami prvi strelec moštva v Dallasu: »Fant sodi v kategorijo tistih, za katere bi tudi sam kupil vstopnico, da bi ga občudoval med igro ...«