Pod stožiški strop še dve desetici in ena dvanajstica

Minuli teden je bil za košarkarje Cedevite Olimpije pomanjšan odraz prvih štirih mesecev sezone. V nedeljo so proti Budućnosti prikazali sramotno slabo predstavo, čeprav so imele Stožice praznično podobo zaradi upokojitve dresa Dušana Hauptmana, v sredo so si z zmago nad beneško Umano prilepili majhen obliž na številne rane. Da lahko igrajo nekoliko bolje – predvsem v obrambi –, če se potrudijo, vemo že od oktobra, toda vse skupaj še vedno ostaja v okvirih prebliskov s pičlo koristjo v evropskem pokalu.

Tretji uspeh v 13 evropskih nastopih je še največ pomenil za ranjeni ego košarkarjev, trenerjev in vodilnih mož Cedevite Olimpije, s tekmovalnega vidika ne prav veliko. Kruta realnost jih bržkone obsoja na pet popravnih izpitov za zadnje ostanke časti in dobrega imena ter pripravo za unovčenje grenkih podukov v naslednji mednarodni sezoni. Zakaj v Stožicah trdno računajo, da bodo ostali v krogu 20 moštev za evropski pokal? Po umiku Hauptmanove številke 10 so tudi pred dodatnimi izzivi ...

